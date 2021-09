Több mint 13 ezren regisztráltak a pénteken meghirdetett Covid-lottóra Burgenlandban

Ausztria legkeletibb tartományában, a Magyarországgal is határos Burgenlandban Covid-lottóval ösztönzik azokat, akiket még nem oltottak be a koronavírus ellen, hogy minél előbb elérjék a 80 százalékos átoltottságot - jelentette be Hans Peter Doskozil, a tartomány vezetője pénteken.