„Valamennyi ellenzéki törekvés áldozatul esett a Fidesz leegyszerűsítő üzeneteinek" - Interjú Czutor Zoltánnal

Bár a hatalomhoz való dörgölőzés mindig gusztustalan, bármilyen kulturális vagy média ágazat tekintetében tetten érhető - véli Czutor Zoltán. A zeneszerző, dalszövegíró Nagy Feró Kossuth-díjának mérgező hatásáról, Bayer Zsolt ellen tett feljelentésének jelenlegi helyzetéről, a tökéletes ellenzéki-miniszterelnök-jelöltről és az ellenzék kételyeket okozó lépéseiről is beszélt az Alfahírnek.

Tavaly májusban egy kommentjét követően tett először politikai támadás miatt feljelentést, Bayer Zsolt ellen, miután több jobboldali médium is félreértelmezte a mondandóját. Hol tart az eset?

A Belmondo frontembere tavaly májusban a Magyar Hang főszerkesztőjének, György Zsombornak a Facebook-bejegyzése alatt kommentelt, ami arról szólt, hogy György helyesbítést kér, mivel a Hír TV valótlanságokat állított róla. Czutor erre reagálva, akkor azt írta, hogy "ezek kierőszakolják maguknak, hogy egyszer csak majd ugyanúgy kezeljük a Fidesz szavazót, mint hajdanán a nyilas suhancokat, vagy az AVH-st. Meg fogják csinálni, hogy a köznép úgy is bánjon majd el velük". A jobboldali médiának több nem is kellett, így csatasroba álltak a PestSrácok és a 888.hu is, akik villámgyorsan kisarkították az énekes mondandóját, majd azt a következtetést vonták le, hogy Czutor akasztásra buzdít. Ezt követően Bayer Zsoltnak is szemet szúrt a téma és blogján egy bejegyzésében arra utalt, hogy Czutort agyon kellene verni: "De addig is, ameddig elkezd majd akasztgatni a Zoli, marad a kérdés, hogy mit csináljunk vele? Szeressük jobbá, vagy verjük agyon? Nagy dilemma ez, barátaim...” A lejáratókampányt követően Czutor zaklatás miatt kezdeményezett büntetőeljárást ismeretlen tettes ellen.