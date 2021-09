Fricsovszky-Tóth Péter: Elég volt a Fidesz maffiamódszereiből!

Közösségi oldalán közzétett videóban üzente meg Fricsovszky-Tóth Péter mind az üllői önkormányzatnak, mind a kormánynak, hogy vége azoknak az időknek, amikor úgy gondolták, hogy bárkin át lehet taposni, bárkit meg lehet félemlíteni, ő ezt nem fogja tovább hagyni.

A Jobbik által is támogatott képviselőjelölt az előválasztáson Pest megye 7. számú egyéni választókerületében a videóban elmondja, hogy minden erejével azon lesz, hogy a kislánya már ne egy ilyen maffiavilágban nőjjön fel, mivel már bárkivel előfordulhat a Fidesz Magyarországán, hogy megfenyegetik őt és a családját, ha arról van szó.

Ahogy az Alfahíren is megírtuk korábban, az üllői önkormányzati képviselőt korábban magát is megzsarolta és megfenyegette a város fideszes vezetése, mert egy víziközmű-társulat működésbeli hibáit szerette volna feltárni. Az elmúlt héten pedig arra az igazságtalanságra hívta fel a figyelmet Fricsovszky-Tóth Péter, hogy Ulveczki Mihályt, az Üllői Városüzemeltető és Városfejlesztő Kft. munkavállalóját azért bocsátották el, mert két közösségi oldalas bejegyzésben is információkat osztott meg az előválasztásról.