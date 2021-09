Jelentős változások történtek Boris Johnson kormányában

A legnagyobb horderejű változás a külügyminisztérium élén történt:

Johnson menesztette a tárca eddigi vezetőjét, Dominic Raabot, akit azonban egyidejűleg kinevezett igazságügyminiszterré. A külügyminisztérium élére a kormányfő Liz Truss eddigi külkereskedelmi minisztert nevezte ki.

Az igazságügyi minisztérium vezetőjeként Raab tölti be a modernkori brit politika hagyománya alapján a lordkancellári tisztséget, egyben kinevezték a hosszú idő után újból létrehozott miniszterelnök-helyettesi posztra is.

A miniszterelnök-helyettesi tisztséget legutóbb Nick Clegg, a harmadik legnagyobb országos brit parlamenti párt, a Liberális Demokraták volt vezetője töltötte be 2010-től öt évig, miután pártja az akkor David Cameron miniszterelnök által vezetett Konzervatív Párttal a 2010-es nagy-britanniai parlamenti választások után kormánykoalícióra lépett. Dominic Raab azonban informálisan eddig is Johnson helyettesének számított. Ezt jelezte, hogy amikor a kormányfő tavaly tavasszal koronavírus-fertőzés okozta Covid-19 betegség miatt kórházi kezelésre szorult és több napig intenzív osztályon is kezelték, távollétének idejére Raab látta el a miniszterelnöki teendőket.

Az igazságügyi minisztérium élén a szerdai kormányátalakításig Robert Buckland állt; ő távozott a kabinetből.

A külügyminisztérium élére kinevezett Liz Truss Nagy-Britannia második női külügyminisztere Margaret Beckett után, aki Tony Blair munkáspárti miniszterelnök kormányában 2006 májusától Blair egy évvel későbbi távozásáig állt a külügyi tárca élén. Dominic Raab elmozdítását a Downing Street hivatalosan nem indokolta, de egyöntetű és hosszú ideje keringő sajtóértesülések szerint Raab viszonya meglehetősen feszült, esetenként ellenséges volt a hatalmas brit külügyi apparátussal. A volt külügyminiszter a támadások különösen heves kereszttüzébe került a nyugati haderők afganisztáni kivonulásának viharos napjaiban, miután nem volt hajlandó hazatérni görögországi szabadságáról.

Ugyancsak menesztette a brit kormányfő a szerdai kormányátalakítás során Gavin Williamsont, az eddigi oktatási minisztert, valamint Robert Jenricket, a lakásügyért, az önkormányzatokért és a helyi közösségekért felelős tárca eddigi vezetőjét.

A legnagyobb presztizsű kabinettisztségek közül ugyanakkor nem történt váltás a belügyi és a pénzügyi tárca élén: továbbra is Priti Patel a brit belügyminiszter és Rishi Sunak maradt a pénzügyminiszteri poszton.

(MTI)