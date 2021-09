A provokáló férfi Jakab utcafóruma előtt videóban üzente meg, hogy zavarni fogja a rendezvényt - videó

A kormánysajtó frissen avatott sztárjáról, a "kutyasétáltóként" emlegetett férfiról - aki kapcsán egyre többször hallani, hogy évek óta ismert provokátorként van jelen a politikai életben - "Jákob kalandjai" címmel töltöttek fel egy rövid videót a MERT Megoldások Egyensúly Rend Tettrekészség névre keresztelt Facebook-oldalra. A videóanyagot szeptember másodikán, Jakab Péter hajdúhadházi fórumának helyszínéről, a kampányolás előtt bejelentkezésként rögzítette magáról az a Rubi "lőfegyverrel mászkáló" Gergely, akit állítólag a miniszterelnök-jelölt testőrei fojtófogással tepertek a földre.

Újabb videó: a Jobbik megmutatta a kormánysajtó fenyegetőző "kutyasétáltató" provokátorát A Jobbik a Facebook-oldalára töltött fel egy videót a kormánysajtóban csak "ártatlan járókelőként", vagy "kutyasétáltató férfiként" bemutatott, amúgy évek óta ismert provokátorról. A fideszes sajtó nemrég elkezdett egy olyan álhírt terjeszteni, miszerint Jakab Péter hajdúhadházi fórumán a Jobbik miniszterelnök-jelöltjének testőrei összevertek egy kutyáját sétáltató járókelőt.

Az alig félperces videóból kiderül, hogy a Fidesz médiagépezetének sztorijával ellentétben Rubi nemcsak egy arra tévedő járókelőként vett részt az utcafórumon, hanem provokálóként jelent meg rajta és ezt nem is nagyon titkolta:

itt vagyunk Hajdúhadházon, a főtéren...Séta közben meghallottam, hogy Gyurcsány két zabi gyereke, Jákob és Salamon itt fognak valami mutatványt csinálni, szédíteni a hajdúhadházi választókat... Aztán, ha olyan a dolog, akkor hozzá is fogunk szólni és tájékoztatni fogunk mindenkit, hogy mi is történt ezen a rendezvényen

Érdemes szemügyre venni a Facebook-oldalt is, ahol az alábbi videó megjelent. A MERT Megoldások Egyensúly Rend Tettrekészség oldalán leginkább a komránykommunikációt erősítő, az ellenzéki pártokat támadó bejegyzések szerepelnek. A csütörtökön 1093 kedveléssel büszkélkedő oldal kapcsán külön érdekes, hogy 2020. május 31-ét követően hosszabb kihagyást követően Rubi Gergely provokáció előtti anyaga volt az első megjelenő tartalom, ami 16 hónapos üresjáratot jelent. Felmerül a kérdés, hogy az előválasztáshoz igen közeli időpont csak véletlen egybeesés vagy szándékos húzás lehet-e.

A férfi már 2018-ban is igyekezett megzavarni a párt rendezvényeit a fideszes tévéstábok előtt. Rubi Gergelyről csütörtökön a Jobbik is közzétett egy montázsvideót, melyben a gyakran provokáló férfi olyan trágár kifejezésekkel zavarja meg az ellenzéki politikusokat, mint

lőfegyverem, már nem élnétek, f*szf*j*k!

Korábban Jakab Péter, a párt elnöke azt mondta az esetről, hogy Rubi a fórumon zaklatta a választókat, majd megrúgta az egyik jobbikos szervezőt is. Ezt követően a fórum lebonyolításáért felelős egyik rendezvénybiztosító tette a dolgát. Azt is hozzátette, hogy a kormánylapok hazugságai miatt a jogi lépéseket is megteszi.