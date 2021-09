Magyar Kupa: A hétvégén már NB1-es csapatok is pályára lépnek

A bajnok Ferencváros a Hatvan otthonába látogat, míg a címvédő Újpest az NBII sereghajtójával találkozik most hétvégén, a labdarúgó MOL Magyar Kupa harmadik fordulójában, ahová most kapcsolódnak be az élvonalbeli klubok. A legjobb 32 közé jutásért kiírt körben a 12 NB1-es csapat közül papíron a legkönnyebb dolga a Paksnak és a Fradinak lehet.

Előbbi ugyanis a Pest megyei másodosztályban szereplő Gyömrővel, utóbbi pedig a Heves megyei első vonalban érdekelt Hatvannal találkozik. A címvédő Újpest számára sem jelenthet gondot a Merkantil Bank Ligában (NB II) sereghajtó Tiszakécske legyőzése, ahogy az NB I-ben listavezető Kisvárda veresége is óriási meglepetést jelentene a harmadosztályú DEAC-cal szemben. A legizgalmasabb mérkőzésnek a Budapest Honvéd és az NB II-ben negyedik Nyíregyháza összecsapása ígérkezik.

A kiírás szerint az első osztályú együttesek idegenben lépnek pályára, és minden párharc egy mérkőzésen dől el.

szombat:

Sényő (III.)-MTK Budapest 13.00

Gyömrő (megye II.)-Paksi FC 15.00

Vác FC (III.)-ZTE FC 15.00

DEAC (III.)-Kisvárda Master Good 15.00

Komárom VSE (III.)-Mezőkövesd Zsóry FC 15.00

VLS Veszprém (III.)-Debreceni VSC 15.00

Tiszakécskei LC (II.)-Újpest FC 18.00

SC Sopron (III.)-MOL Fehérvár FC 18.00

vasárnap:

FC Hatvan (megyei I.)-Ferencváros 15.00

FC Ajka (II.)-Gyirmót FC Győr 17.00

BFC Siófok (II.)-Puskás Akadémia FC 18.00

Nyíregyháza Spartacus FC (II.)-Budapest Honvéd 18.00

(MTI)