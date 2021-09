Miért van szükség az akváriumi világításra? (x)

Logikusnak tűnik, hogy az akváriumi világítás elengedhetetlen egy dekoratív vízi élőhelyhez, és természetesen a legfontosabb, hogy lássuk, hogy mi történik benne. Emellett persze van még számos indok, amiért egy jó világítás elengedhetetlen. Tarts velünk és tudd meg, melyek ezek!

Sokszínű világítás

Ellentétben a régi szokásokkal, amikor még az akvárium világítását általában egy hagyományos izzó alkotta, ma már számos lehetőség áll a rendelkezésünkre. Ma már válogathatunk különböző színhőmérsékletek és intenzitások közül attól függően, hogy hogyan és milyen akváriumnak készül az, amin dolgozunk.

Szín tekintetében négyféle változatot ismerünk: a hideg fehér, a kék, a zöld és a piros. Ezek mindegyike elengedhetetlen az egészséges növényfejlődéshez, így egy jó minőségű akváriumi világítás mind a négy színt tartalmazza. Persze az sem mindegy, hogy melyiket milyen mértékben, hiszen minden színnek megvan a maga előnye és hátránya. Ha mindegyik színt tartalmazza, akkor általában elmondható, hogy egy jó akváriumi világítás 6500 kelvin körül kezdődik.

Ha magas és dús növényeket szeretnénk, akkor lehetőség szerint koncentráljunk arra, hogy a zöld szín legyen túlsúlyban a világításban. Persze azért csínján kell bánni vele, de a zöld szín elengedhetetlen, hiszen még nekünk, embereknek is attól válik természetessé az új akvárium kinézete. A piros színnek hatása van a fotoszintézisre, míg a hagyományos kék szín az algásodásnak kedvez.

Mit és hogyan használjunk?

Egyszerű hobbi akvaristaként nem kell mindenáron csúcskategóriás modellekben gondolkodnunk, elég, ha azt tudja az akváriumi világítás amitől számunkra mutatós lesz, és a növények is növekedésnek indulnak benne. Fontos, hogy minden esetben tartalmazzon zöld színt és mindezt egy kis pirossal vegyítve, hogy egy lassan, de biztosan alakuló akváriumképet kapjunk. Ebben az esetben nem kell számítani az algák megjelenésére. A Kedvence.hu webáruházban számos akváriumi világítás közül válogathatsz, érdemes körülnézni a kínálatban.

Persze az is előfordulhat, hogy te inkább a növényeket szereted, így nincsenek is halak az akváriumban. Ebben az esetben a legjobb választás egy olyan világítás, ami fokozott mennyiségben tartalmazza a piros és a kék színt. Persze ennek a fokozott világításnak megvannak a hátrányai is, így hogy elkerüljük a nagyon nagy mértékű algásodást, érdemes minden nap egy CO2 tablettát adagolni az akváriumvízhez.

Naponta általában 8-10 órát érdemes használni a világítást, amihez a legjobb, ha egy időzítőt szerzünk be, mivel akkor az önműködően fel- és lekapcsol, amikor itt az ideje. Az is lényeges, hogy minden esetben jól rögzítsük az akváriumra az eszközt, hiszen egy kis figyelmetlenség is végzetes dolgokat okozhat, nem beszélve arról, hogy ha bejut a víz a lámpatestbe, akkor az könnyen a világítás végét eredményezheti.