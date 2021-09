Jakab Péter: "Fogja vissza magát, mert a börtönben is lehet valaki Orbán Viktorból Orbán Viktória!"

Talán emlékszik még miniszterelnök úr, hogy három éve azt mondtam itt a parlamentben, hogy ennyi bűnöző előtt én még életemben nem beszéltem. Akkor remegett meg először a bajusz... Aztán eltelt néhány év, és az Egyesült Államok elnöke most nemes egyszerűséggel gengszternek nevezte önt, miniszterelnök úr! Vajon mi lehet ennek az oka?

Ezzel kezdte felszólalását Jakab Péter a parlamentben, az azonnali kérdések és válaszok órájában, amikor Orbán Viktort kérdezte.

Engem ezzel nem sértett meg! Én örülök neki és büszke vagyok arra, hogy amit én évek óta mondok, azt most már az Egyesült Államok elnöke is kimondja, hogy ön egy gengszter. Ennek megfelelően el fogjuk számoltatni önt és a bandáját

- tette hozzá Jakab Péter, aki szerint nemcsak szabadlábon vannak a fideszes vezetők, de még le is hallgatják azokat, akik kritizálni merészelik a kormányt.

Ha tényleg kíváncsi arra, hogy mit mondanak önről a magyar emberek, akkor nem hallgatózni kell, meg kukkolgatni mint valami perverz kéjenc, nem a big brothert kell itt játszani, hanem ki kell menni az emberek közé, és meg kell tőlük kérdezni! Én például megszoktam kérdezni, még a Fideszre szavazókat is, hogy miért szavaznak mg mindig önre? És nekem nem azt szokták mondani, hogy azért szavazunk a Fideszre, mert olyan jó az élet, meg magasak a nyugdíjak, meg végre nincs várólista, hanem mert Orbán Viktor már biztos eleget lopott. Miniszterelnök úr! Mit válaszoljak én ezeknek a fideszes szavazóknak? Eleget lopott már? És egyáltalán milyen alapon nevezheti önt gengszternek az Egyesült Államok elnöke? Mit tudnak önről? Erre várom a válasz

- zárta felszólalását Jakab Péter.

Nyilvánvalóan az Egyesült Államok elnöke összekeverte Magyarországot Ukrajnával!

Így válaszolt Orbán Viktor miniszterelnök Jakab Péter azonnali kérdésére.

Viszontválaszában a Jobbik miniszterelnök-jelöltje azt hangsúlyozta, hogy szerinte Orbán Viktor az elmúlt 12 évben lopott magának egy országot.

Ellopta Tokaj-Hegyalját, a Mátrai erőművet, a Balatont, az egyetemeket, most még az autópályákat és még ki tudja mi mindent? De, ami még ennél is nagyobb bűn, hogy egymásnak ugrasztotta a magyar embereket! Mindig valakit gyűlölni kell! Most éppen a szivárványos zászlót, ami nekem sem a szívem csücske, ettől még soha nem fogom őket gyűlölet céltáblájává tenni, mert egy: magánügy, kettő: a gyűlölet mindig visszahull a gyűlölködők fejére! Ezért mondom, hogy fogja vissza magát, mert a börtönben is lehet valaki Orbán Viktorból Orbán Viktória

- mondta Jakab Péter, a Jobbik elnöke.

A tények kedvéért szeretném rögzíteni, hogy Magyarországon 2010 óta, mind a nemzeti vagyon, mind az állami vagyon jelentős mértékben nőtt, szemben az ön szövetségesének kormányzati időszakával, amikor mindkettő csökkent.

Így válaszolt Orbán Viktor miniszterelnök Jakab Péter kérdésére.

A szocialista puding

Ott tartunk, hogy a magyar dolgozók minimálbére az egyik legalacsonyabb az EU-ban a visegrádi országok közül pedig a legalacsonyabb - figyelmeztetett Tóth Bertalan, az MSZP társelnöke, hozzátéve: ha egy négytagú családnál a szülők minimálbéren dolgoznak, akkor a kézhez kapott fizetés, a családi kedvezménnyel nem éri el a létminimumot sem. "Elképesztő, hogy ma Magyarországon kétmillióan élnek létminimum alatt. Még a dolgozó emberek közül is sokan nélkülöznek, ez szégyen! A Fidesz kormány szégyene" - jelentette ki Tóth Bertalan. Válaszában Orbán Viktor azt mondta, 2022-től magasabb lesz a minimálbér, mint az MSZP-SZDSZ kormányok átlagbére volt. Lehet vitázni arról, hogy melyik a jobb adórendszer, de a puding próbája az evés. Az önöké nem vált be - jelentette ki Orbán Viktor.

Tóth Bertalan viszontválaszában azt mondta, a kormányfő nem válaszolt a kérdésre, és újra próbálkozott. Orbán Viktor válaszában kijelentette, az MSZP javaslatát azért nem szavazzák meg, mert szerinte ez visszavinné az országot oda, ahonnan 2010-ben a Fidesz kormány elindult. Épp elméjű ember nem szavaz meg egy olyan rendszert, amelynek adórendszere egyszer már tönkre tette a hazáját - jelentette ki válaszában a miniszterelnök.

Kommunista beszéd

Ezután a DK-s Varju László következett, aki azt próbálta megértetni a miniszterelnökkel, hogy a kormány eladósította az országot a nemrég felvett több mint 1200 milliárdos kötvénykibocsátással. Orbán Viktor szerint azonban ez „kommunista beszéd”, ami azt jelenti az értelmezése szerint, hogy pont a valóság ellentéte. Varju László a viszontválaszában arról figyelmeztetett, hogy a hitelek felvétele helyett inkább hallgassanak a jegybank elnökére, Matolcsy Györgyre, hagyják abba a költekezést, és az „eszetlen beruházások” helyett a magyar embereket támogassák.

Orbán szerint azonban ha abbahagyják a költekezést, akkor nem lesz a 13. havi nyugdíj.

Nem lesz áfacsökkentés

Az LMP-s Csárdi Antal felszólalásában elküldte Orbán Viktort egy általa választott piacra, vagy üzletházba, hogy megtapasztalja, az alapvető élelmiszerek ára elfogadhatatlan mértékben emelkedtek, amit megdob még a 27 százalékos áfa is. Arra volt kíváncsi, mikor lép fel ezzel szemben a kormány? – tudakolta.

Orbán Viktor viszontválaszában arról beszélt, hogy néhány alapvető termék áfáját 5 százalékra csökkentették már. „Látja, igyekszünk” – fogalmazott a kormányfő.

Csárdi Antal szerint azonban ez nem elég, egy adópolitikában meg kell jelenni a társadalmi céloknak is. Társadalmi érdek, hogy minden alapvető élelmiszer egyaránt 5 százalékos áfa alá tartozzon – figyelmeztetett az LMP-s honatya.

„Most nem az a célunk, hogy áfát csökkentsük”

– szögezte le válaszában Orbán Viktor, közölte, most a munkát terelő adókat fogják csökkenteni, most tárgyalásban vannak a munkáltatókkal, és így tudják megemelni a minimálbért.

Ne becsüljük le a közmunkát!

Tordai Bence (Párbeszéd) négy kérdéssel készült. Vállalja-e Orbán Viktor a felelősséget a 30 ezer COVID-áldozatért, mit mond a több százezer gyászolónak. Az előválasztásról miért nem adott hírt az MTI? Ha nem követtek el törvénytelenséget, miért titkosítottak mindent 30 évre a Pegazussal kapcsolatban? Támogatja-e Karácsony Gergely választási kérdéseit? Erre Orbán Viktor ízléstelennek és visszataszítónak nevezte a halottakkal és a gyászolók érzelmeivel való politizálást. „Azzal, hogy az MTI nem tudósít az előválasztásról, az az ellenzéknek kedvez” – gúnyolódott tovább. Elmondta azt is, hogy a titkosítása bizottság elfogadott eljárásrendje. Az álláskeresés tényleg 3 hónapos, ezután viszont jöhet a közmunka – mutatta be a magyar álmot Orbán Viktor.

Tordai viszont válaszában gyengének és gyávának nevezte Orbán járványkezelését és politikáját, majd arra figyelmeztetett, hogy 14 hónap az átlagos munkakeresési idő. A miniszterelnök visszavágott:

„ne becsülje le a közmunkát!”.

A gyerekek nem beszélnek bele a szülők dolgaiba

A jobbikos Szilágyi György arra emlékeztetett mindenkit, hogy Orbán Viktor papíron nem vagyonos ember, de vonzódik a luxus élethez, a luxus magángépekkel repül, és ha rákérdeznek, akkor csak annyit válaszol, „30 éve is így mentem, jövő héten is így fogok menni” – tehát ingyen. Azt is hangoztatta, hogy bár Mészáros Lőrincnek van 455 milliárd forint, 1,66 milliárd dollárnyi vagyona, „de mindenki tudja, hogy ön rendelkezik efölött", így arra volt kíváncsi, miből telik egy kacsalábon forgókastélyra Hatvanpusztán Orbán Viktornak.

A miniszterelnök válaszában arra biztosította a képviselőket, most sem sikerült őt provokálni. „30 éve az ország nyilvánossága előtt élek, üzleti ügyekkel, senki más üzleti ügyeivel nem foglalkozom” – mondta. Az üzletembereknek csak annyit üzent, fizessék be az adót, és ne szegjék meg a törvényeket. „A gyerekek nem beszélnek bele a szülők dolgaiba” – mondta el a csalási szabályt a hatvanpusztai majorsággal kapcsolatban, mert az elvileg az apjáé.

Szilágyi György azzal vágott vissza, hogy az apja cégei 11 év alatt sem keresett annyit, hogy az Orbán-család 10 milliárdért építkezzen Hatvanpusztán, a miniszterelnök azzal vágott vissza, hogy Szilágyi György korábban hibbant Nérónak nevezte Gyurcsány Ferencet.