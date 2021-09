A tálibok szerint nincs bizonyíték az Iszlám Állam vagy az al-Kaida jelenlétére az országban

Nincs bizonyíték arra, hogy az Iszlám Állam vagy az al-Kaida terrorszervezet fegyveresei jelen lennének Afganisztánban - jelentette ki kedden Zabihullah Mudzsáhid, a tálibok szóvivője.

A múlt hét végén az Iszlám Állam helyi szervezete jelentkezett az Afganisztán keleti részén fekvő Dzsalálábádban elkövetett robbantássorozat elkövetőjeként. Az Iszlám Állam hosszú ideje szemben áll a tálibokkal.

"Nem találni senkit Afganisztánban, akinek bármi köze lenne az al-Kaidához. Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy Afganisztánból egyetlen más országra sem leselkedik semmilyen veszély"

- hangsúlyozta.

"A Szíriában és Irakban működő Iszlám Állam itt nincs jelen"

- magyarázta a másik terrorszervezetről a tálibok szóvivője, hozzátéve mindazonáltal, hogy a szervezet nyilvánvalóan képes támadásokat végrehajtani az országban. "Néhányan, akik közülünk való afgánok is lehetnek, átvették az Iszlám Állam szellemiségét, de ezt a nép nem támogatja, és a biztonsági erőink készen állnak, hogy megfékezzék őket" - fejtette ki Mudzsáhid.

A tálibokat 2001 végén az Egyesült Államok vezette nemzetközi katonai beavatkozás űzte el a hatalomból. Washington azért indított háborút a terrorizmus ellen Afganisztánban, mert az akkori tálib vezetők nem voltak hajlandóak kiszolgáltatni az al-Kaida Afganisztánban bujkáló vezetőit, akiket a 2001. szeptember 11-ei terrortámadás kiterveléséért tettek felelőssé.

Az amerikai csapatok végleges kivonásával azonban a tálibok augusztusban mintegy tíz nap alatt szinte az egész országot és a fővárost, Kabult is elfoglalták.

Mudzsáhid kedden azt is bejelentette, hogy védelmiminiszter-helyettesé nevezték ki Abdul Kajjum Zakír mollát, Szadr Ibrahim pedig a belügyminiszter helyettese lett. Mindketten keményvonalas, harcedzett területi parancsnokai a tálib mozgalomnak az ország déli részéből. Kinevezésük arra enged következtetni, hogy a tálibok igyekeznek saját soraikon belül is egyensúlyozni, miután mindkét vezető jelentős saját haderőnek parancsol, és mellőzésük fegyveres feszültségeket is szülhetett volna a tálibok sorai között.

Zakirt a 2001-es katonai intervenció idején elfogták, majd 2007-ig a guantánamói fogolytáborban raboskodott, ahonnan az afgán kormánynak adták át. Sokáig úgy tűnt, hogy ő lehet a védelmi miniszter a tálibok kormányában, ám a bársonyszéket végül a korábbi tálib vezér, Omar molla fia, Mohammed Jakub molla kapta. Szadr a Hilmend tartományi tálib tanács vezetője volt az ország déli részén. "Főnöke", a belügyminiszter, Sziradzsuddin Hakkani pedig az ország keleti részéből, a pakisztáni határvidékről származik.

Keddi sajtótájékoztatóján Mudzsáhid elmondta azt is, dolgoznak azon, hogy a fiúk után a lányok is visszatérhessenek a középiskolába, de konkrét időpontot nem nevezett meg. Az első kormányzásuk idején a nők oktatását betiltó iszlamista mozgalom jelenleg "biztonsági okokra" hivatkozva rendelte el, hogy a lányok egyelőre ne térjenek vissza az iskolába.