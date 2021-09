Szokásos Orbán: nőni fog a nyomás a határon, Brüsszel elárulja Magyarországot

A magyar déli határon próbálnak bejutni azok, akik elhagyják Afganisztánt; nőni fog a nyomás a határon - mondta Orbán Viktor miniszterelnök szerdán Röszkén, miután cseh kollégája, Andrej Babis társaságában ellátogatott a magyar-szerb határhoz.

Az MTI azt írja, a határszemlét követően a kormányfő újságíróknak úgy nyilatkozott, hogy a kerítés jó és erős, lehet, hogy több emberre lesz szükség, de akkor kérnek és vezényelnek ide embereket. A gyenge pont Brüsszel, amely azt mondja, hogy aki el akar jönni Afganisztánból, azt be kell engedni - fűzte hozzá, hangsúlyozva: "ez árulás".

Közölte: itt több ezren dolgoznak, hogy Európa belsejében mindenki biztonságban élhessen; Brüsszel azonban elárulja Magyarországot és az európai embereket.

Itt "mi egész Európa biztonságát védjük", és remélhetőleg sikerül megállítani azt a tervet, hogy Afganisztánból hozzanak ide embereket - mondta.

Hozzátette: oda kell vinni a segítséget, ahol a baj van, és nem a bajt kell behozni Magyarország, Csehország vagy az Európai Unió (EU) területére.

Kifejtette: 175 kilométer határt védenek teljes hosszában kerítéssel, a magyar-horvát szakasz felét pedig szintén ilyen fizikai akadályokkal védik.

Ebből az irányból 2015-ben néhány hónap alatt több mint 400 ezer ember lépett be mindenfajta papír és engedély nélkül - "valóságos invázió volt" - arra hivatkozva, hogy őket Angela Merkel német kancellár meghívta Németországba - idézte fel.

Emlékeztetett: a közbiztonság szinte fenntarthatatlanná vált, kibírhatatlan állapotok voltak, ezért döntötték el, hogy megépítik a kerítést.

Hangsúlyozta: ha az ember akarja, meg tudja védeni a határt, és az EU-ban nem a képesség, hanem az akarat hiányzik.

Orbán Viktor kitért arra: 4500 emberrel védik a kerítést, ez az egyik legnagyobb költségvetési kiadás a rendészeti fejezetben. Ehhez az EU-tól "nem kapunk semmilyen különleges segítséget", csak amit minden más tagállam - tette hozzá.

Azt mondta: ez a schengeni külső határ is, és amikor a legnagyobb volt a baj, sokat jelentett a Csehországtól és a visegrádi négyektől kapott politikai és fizikai támogatás. Szívesen fogadjuk a cseh miniszterelnök ajánlatát, hogy szükség esetén most is segítséget nyújt - jegyezte meg.

A kormányfő kiemelte: a kerítés másik oldalán Szerbia van, de nem kéne itt lennie kerítésnek, mert Szerbiának az Európai Unió és a schengeni zóna tagjának kellene lennie, védekezni délen kellene, nem itt. Ha az EU, a brüsszeli bürokraták törődnének a biztonsággal, már fel kellett volna venni Szerbiát, és akkor mind nagyobb biztonságban lennénk - jelentette ki.

Orbán Viktor kérdésre azt is elmondta, hogy ha nem lett volna kerítés, az elmúlt években több millió migráns lépett volna be ellenőrzés nélkül Schengen területére, a terrorcselekmények és a bűncselekmények száma a többszöröse lett volna, továbbá Németországban a nők kevésbé érezhetnék magukat biztonságban. Most még mindig zajlik a beáramlás, és ha a kerítést lebontanák, holnap tízezren jönnének át, a jövő héten százezren, egy hónap múlva millióan - fogalmazott.

Leszögezte: a migránsok nem menekültek, hanem jobb életet akarnak.

Közölte: a migráció nem emberi jog, mindenkinek van hazája, azt kell rendben tartani, élhetővé és fejlődővé tenni. Senki sem követelheti, hogy amiért az országainkban sok nemzedék megdolgozott, az sokmilliós migránsbeáramlással semmivé legyen - mondta. Hozzátette: azonban segíthetünk, hogy az ő országaik is rendbe jöjjenek, "erre készen állunk".

Andrej Babis kijelentette, hogy az EU sok értelmetlen dologgal foglalkozik, mint például a kvóták, amelyek helyett más megoldásokat javasoltak. Az embercsempészek ellen kell fellépni és Európán kívül kell segíteni, ott kell megállítani a migránshullámot - vélekedett.

Kifejtette: azért látogatott el ide, hogy a gyakorlatban is megnézze, miért jött létre a kerítés, mi a jelentősége; 2015-ben, amikor 400 ezer migráns jött ide, Orbán Viktor várta, hogy mit tesz Brüsszel, de nem történt semmi - mondta. Hozzáfűzte: amikor megépült a kerítés, ez volt az egyetlen jól működő schengeni határ, és azért itt épült meg, mert erre vezet a legrövidebb útvonal a migránsoknak Németország felé.

Megjegyezte, vannak, akik azt mondják, hogy nincsenek migránsok, de idén az ő számuk és az embercsempészek száma is a háromszorosára nőtt. Az embercsempészek 3500 ezer eurót kérnek fejenként, hogy segítsenek a migránsoknak Németországba jutni - közölte.

A cseh kormányfő szerint lassan változik az álláspont Európában, de több országot kellene bevonni a schengeni zónába, és a tengeri határ védelmére is nagyobb hangsúlyt kellene helyezni.