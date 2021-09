Elfogadta a Mazsihisz meghívását a Holokauszt Emlékközpontba az ózdi alpolgármester

Az elmúlt nap során körbejárta az internetet egy három éve készült fotó, amelyen Ózd alpolgármestere, Farkas Péter Barnabás egy félreérthető kézmozdulattal szerepel egy lengyelországi múzeumban. Borsod 3-as számú választókerületének előválasztási jelöltje még a fénykép felbukkanása után néhány órával reagált az ATV-nek: elmondta, hogy valóban ő látható a képen, amint egy korabeli utcarészlet-rekonstrukció előtt áll a katowicei Sziléziai Múzeumban. Akkor az ózdi városi delegációval együtt érkeztek múzeumlátogatásra, s állítja, a kéztartása nem náci karlendítés volt. A jobbikos politikus arra is kitért, hogy sohasem vallott és képviselt szélsőséges nézeteket.

Csütörtök délelőtt a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (MAZSIHISZ) közleményt adott ki, melyben az ellenzéki jelölttől egyértelmű nyilatkozatot vártak, egyúttal egy látogatást is javasoltak számára a fővárosi Holokauszt Dokumentációs Központba. Ma délután erre Farkas a következő válaszközleményt adta:

– kezdte közleményét az ózdi alpolgármester, hozzáfűzve:

"A meghívást megtisztelőnek tartom, és a legnagyobb örömmel elfogadom, és nemcsak annak a sajnálatos ügynek a kapcsán, ami most felkavarta a kedélyeket, hanem mint volt múzeumigazgató is, hiszen a lengyelországi múzeumot is ezért látogattam meg, ahol az ominózus kép készült. Nem kívánok magyarázkodni tovább a szerencsétlen kép kapcsán – ami valóban félreértésre adhat okot – csak a szándékaimról tudok őszintén nyilatkozni: semmilyen bántó, kegyeletsértő, vagy gúnyolódó szándék nem volt bennem."