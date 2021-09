Szijjártó luxus repülővel utazott Pozsonyba

Pozsony közelebb van Budapesthez, mint Szombathely vagy Békéscsaba, a magyar külügyminiszter a 200 kilométeres utat inkább magánrepülővel tette meg, írja Hadházy Ákos Facebook-oldalán.

"Ami viszont újdonság, hogy Luxus Péter kezdi érezni, mennyire ciki, hogy a Mercedes nem elég neki ilyen rövid utakra. Ezért a "honvédségi" jetet előre küldték egy nappal korábban Pozsonyba, ő maga pedig egy olyan sugárhajtású magángépen repült, amelynek a tulajdonosa korábban három milliárd támogatást kapott a kormánytól (a gépet a járvány alatt, röviddel azelőtt vásárolták, mielőtt Szijjártó a tulajdonossal közösen a 3 milliárd támogatást bejelentette volna)" - teszi hozzá a képviselő.

Majd hozzátette, hogy egy kék villogós autó bő másfél óra alatt megteszi ezt a távot. A HA-JEF lajstromjelő Cessna C650 Citation VI típusú gép ugyan 25 perc alatt ott volt, de a reptérre ki is kell menni és Pozsonyban is be kell onnan jutni. Így a miniszteri ülep csak maximum fél-egy óra bőrülésben ücsörgést spórolt meg a repüléssel.

"Azt is tudni kell, hogy a Szijjártó Pozsonyból már nem a magángéppel, hanem a "honvédségi" luxus jettel repült tovább New Yorkba. A "honvédségi" gép előző nap Csehországba repült (az útvonala alapján kiképző repülésre), majd nem jött haza, hanem Pozsonyban landolva ott éjszakázott és várta be a külügyért. Ennek csak egyetlen oka lehet: Luxus Péter kezdi magát szégyelleni, hogy lassan vécére is repülővel megy. Illetve szégyelleni, nem szégyelli, csak annak nem örül, hogy a sajtó is ír erről, ezért volt ez a kis trükközés." - hangsúlyozta Hadházy.