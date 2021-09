Orbán Viktor aláírta és meg is mutatta a Kubatov-listát

"Aláírtam. Ne hagyjuk, hogy visszatérjen a Gyurcsány-korszak!" - ezzel a szöveggel tett ki egy fotót arról Orbán Viktor, hogy most már ő is aláírta a Fidesz adatgyűjtési kampányát. Mert ahogy az Alfahír által bemutatott felvételen is látszik, még a fideszes aktivisták sem hiszik el, hogy leáll egy aláírástól Gyurcsány Ferenc vagy Karácsony Gergely.

A miniszterelnök történelmi pillanatát azonban valamiért meg akarták örökíttetni az MTI-vel is, viszont a közszolgálati média az aláírók neveit is közszemlére tette.

Orbán Viktor miniszterelnök aláírja a Fidesz és a KDNP Stop, Gyurcsány! Stop, Karácsony! petícióját a Tokaj-Hegyalja Egyetem tanévnyitó ünnepsége után Sárospatakon 2021. szeptember 25-én. MTI/Koszticsák Szilárd

Amúgy feltűnő Orbán Viktor kézírásának változása is, az aláírásgyűjtő íven gyakorlatilag olvashatatlan a neve, míg mondjuk a parlamenti vagyonnyilatkozatán nem ezzel van probléma.