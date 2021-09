Visszalépett Tóth Csaba a zuglói jelöltségtől, Hadházy is reagált

Sajtótájékoztatóján jelentette be Tóth Csaba, az MSZP-Párbeszéd egyéni jelöltje, hogy visszalép az előválasztáson való indulástól. A most már volt zuglói jelölt arról beszélt, szerinte olyan támadások érték, amelyek ellen nem volt módja védekezni, és támogatói is kihátráltak mögüle. A Telex beszámolója szerint Tóth sérelmezte, hogy

"az én volt miniszterelnök-jelöltem nemhogy kiállt volna mellettem, hanem megvonta tőlem a támogatását".

Elmondta azt is, hogy a kampány előtt azzal fenyegették meg, hogy ha nem száll ki a politikából, akkor megölik.

"Nincs rá szükségem, hogy ebben a politikai mocsárban tovább küzdjek, amelyben nem az értékek, csak az érdekek a fontosak. Úgy döntöttem, hogy visszalépek a jelöltségtől"

– fogalmazott végül.

A lap értesülései szerint Tóth visszalépése mögött nem csupán Karácsony Gergely, az MSZP, a Párbeszéd és az LMP közös miniszterelnök-jelöltjének, majd több, korábban mögötte álló párt támogatásának megvonása áll, hanem az is, hogy az előválasztási részvételi, valamint a lebonyolító pártok által ismert adatok fényében Hadházy Ákos áll nyerésre a Budapest 8. választókerületében. Egyelőre nem hivatalos információik szerint országosan Zuglóban lehet a legmagasabb arányú előválasztási részvétel.

A múlt kétes ügyei miatt gyanúba került szocialista politikus az utóbbi időszakban fokozatosan veszítette el az ellenzéki pártok támogatását, csak az MSZP támogatta volna továbbra is.

Miután kiélezett politikai konfliktust eredményezett Tóth Csaba személye, Jakab Péter, a Jobbik miniszterelnök-jelöltje etikai vizsgálatot kezdeményezett ellene, amit viszont az Országos Előválasztási Bizottság elutasított. Karácsony pedig a miniszterelnök-jelöltek legutóbbi vitáján határolódott el a zuglói jelölttől.

"Szimbolikus jelzés"

A visszalépés hírére reagálva Hadházy Ákos a következőt írta a Facebookon:

"Amikor elindultam itt, azt szerettem volna megüzenni, hogy az ellenzék nem csak beszél arról, hogy kormányváltás esetén következménye lesz a lopásoknak. Azzal, hogy a pártok többsége – ha nem is azonnal, de – megvonta a támogatást Tóth Csabától, ezt az üzenetet megküldték. Ez egy lényeges és szimbolikus jelzés."

A Momentum és az MKKP támogatásával induló jelölt szerint a zuglóiak most

megüzenhetik, hogy gyökeres változást akarnak: végre legyen jogi következménye az eddigi nyíltszíni lopásnak

– nyomatékosította Hadházy, aki azt kéri, mindenki vegyen részt az előválasztáson.