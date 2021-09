Lukács László György: feles többséggel kétharmadot bontani nem helyes hozzáállás

Lukács László György, a Jobbik országgyűlési képviselője a Spirit FM Aktuál című műsorában reagált arra a DK-s felvetésre, hogy ők feles többséggel bontanák le a kétharmados törvényeket.

A Jobbik országgyűlési képviselője jogászként azt vallja, hogy feles többséggel kétharmadot bontani nem biztos, hogy helyes hozzállás, hiába támogatja ezt néhány alkotmányjogász, ráadásul ez jogászként az egyszerű logikába is ütközik véleménye szerint.

A kérdés előzménye, hogy a pénteki miniszterelnök-jelölti vitán Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció miniszterelnök-jelöltje újra arról beszélt, hogy egyszerű többséggel is el fogják törölni a véleménye szerint alkotmányellenes kétharmados törvényeket. Erre Karácsony Gergely éles kritikával támadott vissza, amikor úgy fogalmazott, hogy ez egy politikai humbug, nincs már olyan jogász Magyarországon, aki azt mondaná, hogy egyszerű többséggel, jogállami módon meg lehet változtatni a kétharmados törvényeket. A vita után tovább fokozódott a konfliktus a két jelölt között, Dobrev Klára a hétvégén több posztban is azt taglalta, hogy Karácsony nem mondott igazat akkor, amikor azt mondta, hogy Vörös Imre alkotmányjogász megváltoztatta a véleményét a témában.

Egy biztos a Jobbik képviselője szerint: meg kell találni azokat a szabályokat, amivel a kétharmad tartópillérei is kimozdíthatóak és amelyekhez az egyszerű többség is elégséges. Később, ha már megvan ahhoz a felhatalmazás, akkor a demokráciát leépítő kétharmados szabályokat is tovább kell majd bontani, de legelőször a feles többséggel módosítható törvényeknél kell kezdeni, ez a saját és a Jobbik álláspontja a kérdésben.