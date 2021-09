85 milliós bírságot kapott az ATV-n futó időslehúzó csaló műsor készítője

A fogyasztók védelme sokrétű feladat. Jellemzően azzal találkozunk a híradásokban, hogy koszos konyhákon készülnek az élelmiszerek, és erre lecsapnak az ellenőrök. Jól is teszik. Aztán gyakran hallunk arról is, hogy a selejt termékeket hogyan adhatjuk vissza a kereskedőknek. Ez is jó, és a fogyasztói társadalom rugalmas működésének alapfeltétele.