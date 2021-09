A szülők többsége automatikusan kapja vissza jövőre a 2021-ben befizetett adóját

Minden szülő, aki családi pótlékra jogosult, számolhat az adóvisszatérítéssel, így az is, akinek a gyermeke elmúlt 18 éves, de még középiskolában tanul. Az érintettek többségének semmit nem kell tenniük, 2022. február 15-ig automatikusan kézhez is kapják a nekik járó összeget - tájékoztatta Tállai András az MTI-t.

A családi adóvisszatérítés nemcsak azért történelmi jelentőségű lépés, mert soha egyetlen kormány sem hagyott még ilyen nagy összeget a családoknál, hanem azért is, mert az igénybevétele az érintettek többségének semmilyen adminisztrációs terhet nem jelent, ráadásul a szabályrendszere is rendkívül egyszerű - összegezte a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára.

A szabályrendszerre kitérve Tállai András elmondta, hogy lényegében minden gyermekes szülőnek, aki családi pótlékra jogosult, visszajár a 2021-ben szerzett jövedelme után a fizetendő személyi jövedelemadó. A visszafizetendő összeg a 2021-ben ténylegesen megfizetett személyi jövedelemadó összege, de legfeljebb a 2020. decemberi adatok alapján számolt éves átlagbér adószintje

- tette hozzá.

A Magyar Államkincstár adatai szerint augusztusban több mint egymillióan kaptak családi pótlékot. 2021-ben szerzett jövedelem után az adó nemcsak annak a szülőnek jár vissza, aki a családi pótlékot kapja, hanem a házastársának is - nyomatékosította Tállai András.

Rámutatott: az adóvisszatérítés szabályai nemcsak nagyon kedvezőek, de könnyen alkalmazhatóak is, hiszen illeszkednek a több mint 10 éves családi adókedvezmény szabályaihoz. A több mint egy évtizedes joggyakorlathoz igazodva egyértelmű az is, hogy az elvált szülők közül annak jár a családi adóvisszatérítés, aki a családi pótlékra jogosult. Így például a gyermeküket egyedül nevelő elvált szülők mellett azoknak az elvált szülőknek is jár a visszatérítés, akik a saját háztartásukban felváltva gondozva nevelik a gyermeket, és emiatt a családi pótlékot 50-50 százalékos összegben kapják.

Hozzátette: a gyermek kora esetében is a kedvező szabályok érvényesek, hiszen nem a nagykorúvá válás, a 18. életév betöltése számít, hanem amíg a gyerek középiskolában tanul, annak a tanévnek az utolsó napjáig jár vissza az adó a szülőnek, amelyben a gyerek 20 éves lesz. Ha a gyerek sajátos nevelési igényű, akkor a korhatár még magasabb: 23 év - magyarázta az államtitkár.

A kormány legújabb családsegítő intézkedése jövőre összességében 600 milliárd forintot hagy mintegy 1,9 millió szülőnél - húzta alá Tállai András, megjegyezve, hogy ezzel a 2010 óta a családoknál hagyott adó összege már megközelíti a 4 ezer milliárd forintot.