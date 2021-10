Három év alatt több évtizedes lemaradást sikerült pótolnia Magyarországnak az űrkutatás terén, és hamarosan magyar kutatót juttatunk a Nemzetközi Űrállomásra - írta pénteki számában a Magyar Nemzet, amelynek Ferencz Orsolya űrkutatásért felelős miniszteri biztos adott interjút.

A szakember az eredmények között említette, hogy az Európai Űrügynökségnél Magyarország megnégyszerezte befizetéseit, és ezáltal magyar cégek és kutatóhelyek négyszer annyi forrásra pályázhatnak.

Hozzátette, hogy Magyarország jelenleg szerepet vállal az összes, számára fontos, közös európai űrügynökségi programban. Több mint féltucat kétoldalú űrkutatási együttműködési megállapodást kötött és több további állammal is tárgyal. Emellett olyan magáncégek is a partnerei lettek, mint a Virgin Galactic.

Ferencz Orsolya nagyon lényegesnek nevezte, hogy kétévnyi előkészítő munka és elemzés után elkészült Magyarország első űrstratégiája. Az ebben kitűzött egyik cél egy új magyar kutatóűrhajós misszió indítása. Mint elmondta, jelen állás szerint 2024-es céldátummal, de 2025-ben mindenképpen az amerikai Axiom Space céggel közösen, 30-60 napra kutatómisszióra küldenek fel egy magyar tudóst vagy mérnököt a Nemzetközi Űrállomásra. Hosszú ideje tárgyalnak az Orosz Szövetségi Űrügynökséggel is, a velük való repülési terv 2025 utánra, az évtized második felére érhet célba.

Ferencz Orsolya a magyar űrhajós misszióval kapcsolatban kifejtette, hogy jelenleg már csupán a szükséges szerződések technikai részleteiről tárgyalnak az amerikai partnerrel. A második magyar kutatóűrhajós toborzását várhatóan rövid időn belül el tudják indítani.

A miniszteri biztos hangsúlyozta: Magyarország számos területen hozzá tud járulni a világ űrkutatásának fejlődéséhez. Már most is vannak olyan kis- és közepes vállalkozások, amelyek részben vagy egészben az űrpiacról élnek, és beszállítók a legnagyobb nemzetközi cégeknél. Kiemelte például a sugárzásmérés és -védelem terén alkotott műszereket, valamint a gyógyszer- és élettani kutatásokat.

Példaként említette, hogy egy magyar cég 2020 decemberétől 2021 januárjáig a Nemzetközi Űrállomás fedélzetén a saját maga által fejlesztett kémiai laborban azt vizsgálta, hogyan változik meg a koronavírus ellen használt remdesivir gyógyszer a súlytalanság állapotában. A küldetés olyan sikeres volt, hogy mára már a NASA-val is együttműködnek - hívta fel a figyelmet a miniszteri biztos, aki kitért arra is, hogy Magyarország az évtized közepén telekommunikációs műholdat bocsáthat fel, és piaci szolgáltatóként léphet be a világ műsorszórásába és globális hírközlésébe.

(MTI nyomán)