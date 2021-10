Próbatermi hangulat vs. posztapokaliptikus képek – Dalpremier a Red Vision, és a Vadász zenekaroktól

Kissé formabontó cikkünkben két tehetséges feltörekvő zenekar hivatalos dalpremierjének adunk megjelenési felületet - nevezetesen, a tradicionális heavy metalt játszó mosonmagyaróvári Red Vision, és az oldschool heavy/speed metalt toló nagyváradi Vadász egy-egy új szerzeményével ismerkedhetünk meg. Érdekesség, hogy mindkét banda 2016-ban alakult, valamint közel egy időben, most szeptemberben jelentkeztek videóikkal, ezért jött az ötlet, hogy egy közös ajánlóban ismerkedjünk meg ezekkel.

A mosonmagyaróvári székhelyű, tradicionális heavy metalt játszó Red Vision a júniusban bemutatott Csavargó életem című dala, és a hozzá forgatott videoklip után múlt pénteken publikálta új – a próbateremben rögzített képanyagból megvágott – kisfilmjét. Az Annyi minden voltam a banda koncertjeit látogatóknak már ismerős lehet, de stúdiófelvételként most debütált. Az ezzel kapcsolatos infókat a zenekar teljes létszámban – azaz Fehér Tamás ’Kokas’ (ének), Mihályi Zsolt (gitár), Gágó Róbert (gitár), Kálé Tamás ’KT’ (basszusgitár), és Bőti Gergő (dobok) – felsorakozva osztotta meg velünk.

- Kezdjük azzal, hogy hol és pontosan mikor zajlottak a stúdiómunkák?

- Több hazai stúdió is felmerült, mikor a számok rögzítése mellett döntöttünk, és végül hosszas tanácskozás után arra jutottunk, hogy maradunk a kis megyénkben, és Schmiedl Tamást bízzuk meg ezzel a feladattal. Ebben az is közrejátszott, hogy minden tag gyakran érintkezett „lánykorában” a Moby Dick-kel. Kokas leegyeztette a témát Smicivel, és tavasszal felkerekedtünk a hűség városába. Először a dobokat játszotta fel Gergő, utána következett a basszus KT-val, aztán Robi, majd Zsolti gitárrészei jöttek, végül az éneksávokat tolta fel Kokas. Valamint a vokálok – amit Világi Zoolika, a Lord dobosa énekelt fel – kerültek rögzítésre. Szinte egy-egy nap alatt sikerült a hangszereket és az éneket felvenni, úgyhogy mondhatni simán ment a dolog. Ez annak a megfelelő technikai és szakmai háttérnek volt köszönhető, amelyeket Smici biztosított, illetve a tanácsaival is sokat hozzátett a végeredményekhez. Persze, az egyéni teljesítmények is rendben voltak végig.

- Áprilisban volt egy tévés interjútok. Amikor ez rögzítve lett a próbatermetekben, már eleve olyan szándékkal is játszottatok, hogy ennek anyaga majd valamikor jó lesz hivatalos videónak is, vagy csak utána jött az ötlet?

- Nem, egyáltalán nem volt akkor tervben, hogy ezt majd felhasználjuk. Időközben jött az ötlet, hogy így lenne a legköltséghatékonyabb, és szinte adta magát ez a dolog. Kokas volt az ötletgazda, KT pedig bevállalta, hogy tehetségéhez mérten megpróbálja összedobni a nyersanyagból ezt a videót.

- A híradások három új szám elkészültéről szóltak. Publikáltok majd még egy dalt valamilyen videóként, és így lesz kerek a történet, vagy valahogy egyben jön ki ez az – akár EP-nek is nevezhető – anyag?

- Teljesen felesleges fizikai formában megjelentetni hanganyagot. Ahogy előzetesen jeleztük, három dalt rögzítettünk, ezeket sorban kitesszük a netre. Közben csináljuk az új számokat is, és majd ha lesz egy nagylemezre való, azt talán kiadjuk. De a mai világban semmi sem biztos!

- Az elmúlt szűk másfél évben két tagcsere is történt a soraitokban, ezért nem botor a kérdés… Ez a három dal annyira friss, hogy már a jelenlegi felállás alkotómunkája, vagy már régebb óta tarsolyban voltak, és most csak rögzíteni kellett őket?

- Mindegyiknek már régebben megvoltak az alapjai, most az új fiúk hozzátették a maguk témáit, és így lettek rögzítve a felvételek.

- Egy október 23-ai móvári buli plakátja már elérhető a FB-oldalatokon. E mellett van más, már lekötött fellépésetek is a közeljövőben?

- A Made In Móvár 2021 után három héttel, azaz november 13-án Jánossomorján, a Rock Aid Fest házigazdái leszünk, mint minden évben, idén már hatodszor. Egyelőre további koncertdátumunk nincs több, de várjuk a meghívásokat!



A nagyváradi fiatalok alkotta oldschool heavy/speed metalt toló Vadász zenekar szeptember elején mutatta be a majdani nagylemezének címadó dalához készített klipjét. A Harc a benzinért egy posztapokaliptikus hangulatú grafikákat felhasználó szöveges videó, ami teljesen kiforrott zenei (és képi) világgal lepi meg a nézőt, hallgatót. Mindez nem véletlen, és már a szakma is felfigyelt a csapatra - az idei Siculus Fesztiválon ezüstéremmel díjazták produkciójukat. A banda képviseletében Barabás Róbert gitáros válaszolta meg a kisfilmmel, illetve a szinte már teljesen kész albummal kapcsolatos kérdéseinket.

- Ötletes, karakteres szöveges videóval jelentkeztetek. Néhány mondatban mesélnétek ennek elkészítéséről?

- A kisfilm képi világát egy Morsilius művésznévre hallgató, nagyon tehetséges grafikusnak köszönhetjük. Igazából csak nagy vonalakban vázoltuk fel neki az ötleteinket, aztán szabad kezet adtunk ennek megvalósításában. Az eredményt látva úgy érezzük, hogy nagyon jól sikerült alkalmazkodnia az elképzeléseinkhez. A nyolcvanas évek posztapokaliptikus filmklasszikusainak világát próbáltuk felidézni, pontosabban a Mad Max filmek hangulatát visszaadni ebben a dalban. Magát a szöveges videót jómagam készítettem el – viszonylag rövid idő alatt – a már elkészült képekből, melyek nem csak kifejezetten ehhez a kliphez készültek, hanem az album szöveges füzetében is ezek szolgáltatják majd a hátteret.

- Eddig csak azt publikáltátok, hogy a közeljövőben jelenik meg a Harc a benzinért című nagylemez. Konkrétan mi a megjelenés dátuma?

- Mint amilyen kiszámíthatatlan lehet a jövő egy posztapokaliptikus világban, pont olyan bizonytalan az album megjelenésének dátuma is egyelőre. A dalokon már az utolsó simításokat végezzük, mondhatni kész vagyunk mindennel. Jelenleg a kiadók után folytatunk hajtóvadászatot. Reméljük mihamarabb már konkrétumot tudunk mondani e téren is.

- Mi lesz hallható az albumon?

- Kilenc dalt és egy Új középkor című, instrumentális intrót fog tartalmazni. Három szám – a Viharvándor, a Ne dobd el, és a Szabadság és lóerő – ismerős lehet majd, hiszen ezek a 2017-es demón is szerepeltek. Persze mindegyiket újravettük, sőt, itt-ott a dalszerkezeten is változtattunk. De ez nem egy koncept-album lesz, a dalok többségének egészen eltérő tematikája van. A Haláltangóban például egy légicsatát elevenítünk meg, de legendákat, történelmi tematikát is boncolgatunk, ezek képviselője az Igfon krónikái. Lesz egy félig lírai nóta is a lemezen, az Örök fiatalság, mely azoknak szól elsősorban, akiknek volt olyan barátja, családtagja, aki fiatalon távozott el az élők sorából. A Mocskos rock n roll egy igazi lázadó tétel, a Halhatatlan pedig egy olyan szám, melyhez megint csak egy klasszikus film adta az ötletet, a Hegylakó. A Harc a benzinért-ről pedig már meséltem.

- Ez az anyag online lesz elérhető, vagy fizikai valójában is megjelenik majd?

- Mindenképp szeretnénk CD verziót, de akár kazettán vagy bakeliten is kihoznánk a későbbiekben, amennyiben ez kivitelezhető lesz. Ezen kívül persze online is elérhetővé tennénk.

- Van már kiadótok mindezekhez?

- Amint azt a fentiekben említettem, egyelőre még nem állapodtunk meg kiadóval. Magyarországon sajnos nem jártunk szerencsével, ezért most külföldön próbálkozunk. Szeretnénk egy-két olyan külföldi kiadónak is megmutatni az anyagot, akik kimondottan az oldschool heavy/speed metal vonalon mozgó zenekaroktól jelentettnek meg anyagot a világ minden tájáról. Ezen kívül a szerzői kiadás gondolatát sem vetettük el. Ez még a jövő titka.

- És ha már jövő... mit szeretnétek még tető alá hozni?

- Ebben az évben már nem tervezünk koncerteket, most teljes gőzerővel az album mihamarabbi kiadásán dolgozunk. Ha ez összejön, utána intenzív koncertezés következik, amennyiben a jelenlegi világjárvány ezt megengedni. Továbbá, dolgozunk egy masszív színpadképen is, szeretnénk az album képi hangulatából minél többet megmutatni az élő bulikon is. Megpróbálunk minél több helyre eljutni, és megismertetni az emberekkel a Vadász zenekar nevét.