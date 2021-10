A terroristák nem tudták elkapni, rendőrautó-baleset végzett a Mohamed-karikatúrás művésszel

Autóbalesetben életét vesztette Lars Vilks svéd művész, akit iszlamisták évekkel ezelőtt halálosan megfenyegettek a Mohamed prófétáról készített gúnyrajzai miatt.

A fenyegetések miatt rendőri védelem alatt álló Vilks éppen két civil ruhás rendőrrel utazott egy autóban, amikor járművük vasárnap késő este összeütközött egy teherautóval a dél-svédországi Markyard közelében az E4-es autópályán. A balesetben a 75 éves Vilksen kívül a két rendőr is életét vesztette. Az ütközés körülményeit még vizsgálják.

Lars Vilksnek 2007-ben jelent meg egy olyan karikatúrája, amelyen Mohamed prófétát kutyatesttel ábrázolta. A gúnyrajz óriási felháborodást keltett, a művész több halálos fenyegetést kapott, amelyek miatt azóta folyamatos rendőri védelem alatt állt.

Az al-Kaida terrorszervezet vérdíjat tűzött ki a fejére, 2010-ben két támadó megpróbálta felgyújtani a házát.

Vilks volt az egyik célpontja annak a koppenhágai fegyveres támadásnak is, amelyet egy palesztin származású, de dán állampolgárságú támadó követett el 2015-ben egy kulturális központban és egy zsinagógában. A támadó először a Krudttoenden kulturális központ ablakán lőtt be, az épületben éppen Vilks tartott előadást a véleménynyilvánítási szabadságról. Testőrei elrántották a művészt, akit így nem ért lövés, de egy másik férfi meghalt, három rendőr pedig megsebesült. A helyszínen jelenlévők arról számoltak be, hogy mintegy 40 lövést hallottak eldördülni.

Ugyanez a támadó pár órával később egy zsinagógánál is tüzet nyitott, ott egy fiatal zsidó biztonsági őrt gyilkolt meg, és két rendőrt megsebesített. A támadót másnap reggel lőtték agyon a rendőrök a norrebrói pályaudvar közelében.