Horn Gábor: Jakab áldozatvállalásának volt értelme, ha a cél egy erős Jobbik-frakció győzelem esetén

Horn Gábor az ATV Egyenes Beszéd vendégeként tegnap beszélt arról, hogy Jakab Péter egyfajta áldozatszerepbe került, viszont az, hogy az áldozathozatalának volt-e értelme, arról már az Alfahírnek beszélt a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke. Szerinte ugyanis amennyiben az ellenzék nyer jövő tavasszal, akkor a Jakab-féle áldozat egy erős Jobbik-frakcióval komoly értékké válik.

Az Alfahírnek nyilatkozva Horn Gábor most kifejtette, szerinte az, hogy a Jobbik és a DK szövetséget köt egy választáson, önmagában a jobbikos szavazók számára nem feltétlenül egy követendő minta.

Horn úgy véli, "az ellenzék radikális baloldali, gyurcsányista szélének és a jobboldali radikális, jobbikos részének az összeállása" a DK-nak nem okoz problémát, mivel egy fegyelmezett pártról van szó, amelynek az elkötelezett magszavazói követik a pártelnöküket, Gyurcsány Ferencet.

A Jobbiknál viszont ez nem egyértelmű, amit tudhatott Jakab Péter is, amikor ebbe belement, számára is nyilvánvaló lehetett ez a dolog

- fűzte hozzá Horn, aki szerint azért, hogy a Jobbik maximalizálni tudja az egyéni képviselőjelölti helyeit, ez az egyetlen logika, amit lát a megállapodás létrejötte mögött. Mint fogalmazott:

"Ezt én egy racionális döntésnek tartom a Jobbik elnöksége, illetve elnöke részéről, az más kérdés, hogy ez csak akkor működik, hogyha az ellenzék jól szerepel ezen a választáson."

Horn Gábor szerint győzelmet vagy győzelemközeli eredményt kell ehhez elérnie majd az ellenzék jelöltjeinek, mert azok a választókerületek, amiket a Jobbik megnyert a megállapodásnak megfelelően, leginkább billegő körzetek. Szerinte ez nem volt fölösleges lépés.

Véleménye szerint az megint egy másik dolog, hogy Jakab relatíve rossz szereplésének oka, hogy maguk a választók mindezt azzal honorálták, hogy a miniszterelnök-jelölt kiválasztásánál találtak maguknak egy másik jelöltet Márki-Zay Péter személyében. Utóbbi nem ment bele alkukba, mivel nem kellett neki, nincs mögötte párt, másrészt felvállalta, hogy kvázi Gyurcsánnyal szemben fogalmazza meg önmagát - magyarázta Horn, aki feltételezi,

ha ennek az egésznek az lesz a következménye, hogy a Jobbiknak lesz a legnagyobb vagy a második legnagyobb frakciója, akkor ez egy értelmes áldozat volt, és a párt hosszú távú politikai céljait szolgálta. Csak ennek van egy kockázati eleme

Mint folytatta, azt is láthatjuk benne, hogy Jakab Péter nem gondolja, hogy neki kéne itt és most a közös miniszterelnök-jelöltnek lenni, ez is szerintem egy racionális gondolkodásmód - érvelt, hozzátéve:

Az egy kampánytechnikai kérdés, nem ez volt a fő mozgatórugó, de én úgy érzékeltem, ha Jakab komolyan gondolja, hogy miniszterelnök-jelölt akar lenni, tehát ténylegesen versenyben maradni, akkor azt hiszem, hogy egy idő után váltania kellett volna ebből a nép egyszerű gyermekéből az államférfi szerepébe.

"De ha egy nagyon tudatos áldozatvállalás volt az egyéni körzetek maximalizálása, akkor ez rendben van" - húzta alá.

Horn Gábor szerint az viszont taktikai hiba volt Jakabtól, hogy a kampányban gyakorlatilag kihagyta Budapestet. Hiába van kevesebb szavazója ott, valamennyi így is van, másfelől a politika fősodra a fővárosban történik - tette hozzá.

Úgy véli, ezzel lemond arról, hogy az országos, függetlennek vagy ellenzékinek mondott média találkozzon vele. Tehát ez egy felületelhagyás.

Értem azt a mondást, hogy a vidék nélkül nem lehet választást nyerni, ez biztos így van, de Budapest nélkül se lehet

- szögezte le a Republikon Alapítvány kuratóriumának elnöke, aki ugyanakkor biztos benne, hogy

az előválasztás intézményének nagyon jót tett Jakab Péter mozgása, mert azzal, hogy ő folytatott egy erőteljes vidéki kampányt, és eljutott az ország legkülönbözőbb részeire, egy nagyon komoly többletet jelentett az előválasztásnak.

Ilyen értelemben szerinte kijelenthető, hogy az előválasztás egyik nagyon fontos arca volt.

Horn arra is rávilágított, hogy

önmagában a Jobbik szereplése, létezése az ellenzéki oldalon azt jelenti, hogy az az állítás, amit Orbánék próbálnak sulykolni, hogy ez egy baloldali összefogás, ez egyszerűen már csak a Jobbik miatt sem felel meg a valóságnak.

"Tehát önmagában az, hogy a Jobbik része ennek a történetnek, és hogy a jobbikos politikusok, szavazók jelen vannak, az azt jelenti, hogy egy nemzeti összefogásról van szó"

- emelte ki.

Meglátása szerint bizonyos értelemben Márki-Zay sikerei mögött is ez áll, ő ezt a szerepet kicsit átvéve jól hozta azt, hogy "itt vagyunk mi, konzervatív jobboldali erők, akik annak ellenére, hogy nem ugyanúgy gondolkodunk a világról, de itt állunk, és nem értünk egyet azzal, amit Orbán kínál".

A jobbikos szavazók egy része szerintem Márki-Zayban látta meg a lehetőséget

- fejtegette Horn Gábor, aki lapunknak azt is elárulta, Márki-Zay Péter és Karácsony Gergely hétfői bejelentése a közös indulásuk lehetőségéről szerinte egy taktikai elem lehet, hogy időt nyerjenek, vagy hogy felmutassák azt, hogy itt tényleg két egyenrangú fél megállapodásáról van szó. Azonban nem tartja valószínűnek, hogy ezt komolyan gondolnák.