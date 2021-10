Már előzetest is kapott a Trónok harca új előzménysorozata

A Trónok harcának előzménysorozata, a House of The Dragon is megkapta első előzetesét azok után, hogy HBO Max konferenciát tartott a jövő évi kínálatáról. Mint ismert, az idei európai terjeszkedése után, 2022-ben hazánkban is elérhető lesz a szolgálatás - írja az SG.

A Sárkány háza című széria alapját természetesen George R. R. Martin regénye, a Fire & Blood, azaz a Tűz és vér fogja adni, ami nem egy fikciós, Trónok harca-kötet, hanem inkább afféle történelmi hátteret nyújt Westeros világának, annak 150 évét fedi le. A történet a Targaryen-ház dicső napjairól szólna, 300 évvel játszódna az anyasorozat előtt.