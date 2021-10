Horváth Csaba is Dobrev Klárát támogatja, szocialista polgármesterek mondanak nemet Karácsonynak

Karácsony Gergely visszalépése úgy tűnik nemcsak azoknak fáj, akik

több százmillió forinttal megdobták az MSZP-P-LMP miniszterelnök-jelöltjét, hanem azok sem tudnak mit kezdeni vele, akik hittek a politikájában és az ígéreteiben.

Így van ezzel Zugló szocialista polgármestere, Horváth Csaba is.

Ahogy tegnap beszámoltunk róla, még Karácsony Gergely pártja, a Párbeszéd sem támogatja Márki-Zay Pétert, miközben a szóvivőjük, Barabás Richárd nyíltan kiállt a DK-jelöltje mellett. De korábban beszámoltunk arról is, hogy Szombathely MSZP-s városvezetője, Nemény András is inkább Dobrev Klárát támogatja.

Visszatérve az ikonikus Zuglóba. Horváth Csaba ma hivatalában fogadta Dobrev Klárát, majd közölte:

“Bárki is győz a miniszterelnöki előválasztáson, támogatni fogom az Orbán és a Fidesz elleni küzdelemben. Hiszem, hogy nem pusztán egy korrupciómentes, hanem egy igazságosabb Magyarországra van szükségünk. Pályafutásom 20 éve során mindig is baloldali, szociáldemokrata politikát folytattam, és most is azt a jelöltet támogatom, aki ezt képviseli: Dobrev Klárát.”