Rekord: több mint százzal nőtt a betöltetlen háziorvosi praxisok száma tavaly

Nem olvasható ki örömteli háziorvosi fordulat az aktuális zárszámadási törvényjavaslat adataiból - hívja fel a figyelmet az orvostársadalom folyamatos elöregedésének problémájára, s az ebből fakadó praxisüresedésre az mfor.hu.

A gazdasági lap felidézi, hogy már a 2010 és 2016 közötti időszakban is egyre gyorsuló ütemben emelkedett az üresedő praxisok száma. Majd 2017-ben egy rövidebb "kegyelmi állapot" után 2018-tól folytatódott a tömeges üresedések korszaka: 2018-ban 53 újabb betöltetlen praxist jelentettek az előző évihez képest, míg tavalyelőtt 62-vel nőtt ez a szám. De, mint rámutatnak, tavaly még ennél is durvább ugrás következett be, ugyanis az aktuális zárszámadás adatai szerint

2020-ban, a járvány első évében egy év alatt 107-tel nőtt a megüresedett háziorvosi praxisok száma Magyarországon, azaz összesen 571 praxis vált betöltetlenné.

Ezen felül a tartósan, vagyis több mint egy éve üres praxisok száma is évről-évre ütemesen nő: míg három éve 284 ilyen rendelő volt az országban, addig tavalyelőtt már 340, tavaly decemberben pedig 402.

Összevetve a praktizáló háziorvosok átlagos életkorát az elmúlt három évben, látható, hogy megállíthatatlannak tűnik az elöregedés:

2018-ban az aktív háziorvosok átlagéletkora 58,2 év volt, és a háziorvosok 90 százaléka 72 éves volt,

2019-ben már 58,5 évre nőtt az átlagéletkoruk, viszont továbbra is 90 százalékuk volt 72 éves,

2020 végére már 58,8 évre nőtt az átlagéletkor, az orvosok 90 százaléka pedig már 73 éves lett.

A cikkben megjegyzik, hogy a kormány a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NEAK) pályázatával próbált javítani az üres praxisok helyzetén. Erre azok az orvosok pályázhattak, akik vállalták, hogy az adott háziorvosi/fogorvosi szolgálatban legalább 4, illetve 6 éven keresztül ellátják a feladatot. Nettó 12-20 millió forintot lehetett nyerni a letelepedési pályázaton, attól függően, hogy mennyi ideje betöltetlen az adott praxis. Azonban a pályázaton nyertes költöző háziorvosok és fogorvosok átlagéletkorát nézve is elöregedést mutatnak az adatok.