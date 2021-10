Jakab Péter: A rabszolgatörvény lesz a Fidesz veszte

Miközben a kormány azzal köti le az energiáit, hogy bohócozzon, meg hogy kit kell épp megállítani, a magyar dolgozókat pont a kormány rabszolgatörvényére hivatkozva akarják kisemmizni - reagált Jakab Péter, a Jobbik elnöke arra a hírre, miszerint egyes munkahelyeken a munkavállalókkal fizettetnék a meg nem valósult túlmunka után kifizetett bért.

Rabszolgatörvény: több tízezer forintot követelnek az autóipari multik a dolgozóiktól Újabb döbbenetes hatása mutatkozott meg az úgynevezett rabszolgatörvénynek. Törvénytelenségre készül több tucat autóipari, gépipari és elektronikai cég a munkaidőkeretek kifutása kapcsán, ugyanis rengeteg munkaórát nem tudtak a munkavállalóikkal ledolgoztatni az elmúlt másfél évben a koronavírusjárvány korlátozásai, majd az egyre súlyosbodó alkatrészhiány miatti gyárleállások következtében.



Jakab Péter felidézi, szakszervezeti értesülések szerint vannak olyan multik, amelyek egy-két havi bért akarnak kifizettetni a melósokkal, mondván, a járvány alatt nem dolgoztathatták őket eleget. "És ezt szerintük azért tehetik meg, mert a Fidesz rabszolgatörvénye engedi. A kormány pedig valóban engedi" - fogalmazott.

"Most nincs szabadságharc. Most nincs Stop ez, Stop az. Most csak hallgatás van"

- sorolta.

"Három évvel ezelőtt épp a rabszolgatörvény elleni tüntetések hozták össze az ellenzéket. Hamarosan meglesz a közös miniszterelnök-jelölt is, utána pedig az egyesült ellenzék végre megállíthatja a Fideszt. Az összefogás győzni fog, az összefogásnak győznie kell! Mert a magyarral sem lehet bármit büntetlenül megtenni. A rabszolgatörvény lesz a Fidesz veszte"

- figyelmeztetett bejegyzésében Jakab Péter.