A rendkívül nagy érdeklődés ellenére az MTI nem tudósított a szerdai előválasztási vitáról

A Magyar Távirati Iroda (MTI) annak ellenére nem adott hírt a tegnap esti előválasztási miniszterelnök-jelölti vitáról és fotót sem közölt róla a Fotóbank nevű előfizetéses szolgáltatásában, hogy az MTI feladatait felsoroló médiatörvény alapján ezt meg kellett volna tenniük, hiszen közérdeklődésre számot tartó hírről volt szó - írja a media1.hu portál.

Kölcsönös vádaskodás, majd kézfogás - így zajlott a Dobrev-Márki-Zay-csörte Komoly csörtével indult a szerda esti ellenzéki előválasztás miniszterelnök-jelölti vitája Dobrev Klára és Márki-Zay Péter között. Az MMM jelöltje zsarolással vádolta a DK politikusát, míg Dobrev alkalmatlannak nevezte Márki-Zay Pétert. Mindezek után azonban az RTL kamerái előtt leszögezték, hogy tiszteletben tartják a végeredményt és támogatni fogják a győztes jelöltet a tavaszi országgyűlési választáson.

A RTL Magyarország közleménye alapján kiderült, hogy a miniszterelnök-jelöltek vitájára nagyon sokan voltak kíváncsiak: a fő kereskedelmi célcsoportban (18-49) átlagosan 17,2 százalékos közönségaránnyal futott.

A teljes lakosságban pedig hétköznap este utoljára a foci Eb alatt néztek ennyien egy televíziós műsort, 816 ezer fő követte a vita eseményeit.

A Media1 által megszerzett Nielsen Közönségmérés részletes adatai pedig azt mutatják, hogy a 18-49-es korcsoportban a 18:30-as kezdéstől egészen a 20:05-ös befejezésig végig vezetett a harmadik előválasztási vita, megelőzve a konkurens TV2-n futó műsorokat. Tehát a vita nézettsége a műsor vége felé sem csökkent, a jóval szárazabb szakpolitikai témák is érdekelték a nézőket, sőt még felfelé is mentek a számok, és gyakorlatilag a csúcson fejeződött be a műsor.