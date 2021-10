Akár fagyhat is péntek hajnalban

A kora esti óráktól egyre vastagabb felhők érkeznek nyugat, északnyugat felől, majd éjszaka a felhősödés inkább csak a nyugati, északnyugati megyékre korlátozódik, másutt kiderül az ég - írja előrejelzésében az Országos Meteorológiai Szolgálat.

A derült tájakon többfelé párássá válik a levegő, köd is képződik, itt szitálás (esetleg ónos szitálás is) előfordulhat. Pénteken néhol csak nagyon lassan oszlik fel a köd, rétegfelhőzet, de ezt követően gyengén felhős, napos idő várható, északnyugaton, délen némileg több felhővel. A északias szél jobbára mindenütt mérsékelt marad, éjszaka szélcsendes körzetek is lehetnek.



A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -1 és +6 fok között várható. A felhősebb Kisalföldön lesz a legenyhébb a hajnal, a szélcsendes, derült részeken pedig ismét fagyhat.

A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 12 és 16 fok között alakul.