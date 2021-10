Szigorodtak az iskolai karanténszabályok

Az iskolák két százalékát, jellemzően egy-egy osztályt érint a koronavírus miatti tanügyi intézkedés – derül ki az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) Népszavához küldött tájékoztatásából. Néhány hete ez a szám egy százalék volt, de a tárca tudomása szerint a tanévben még nem volt példa arra, hogy egész iskolára kellett volna ilyen intézkedést elrendelni.

Bár pontos számok nem ismertek, a köznevelésben nagyjából 13 500 feladatellátási hely van, ami azt jelenti, hogy körülbelül 270 helyen találtak koronavírus-fertőzöttet. Ugyanakkor – jegyzi meg a lap érdekvédelmi szervezetekre hivatkozva – nincs érdemi kontaktkutatás és kötelező tesztelés.

Egy szigorítást azonban talált a napilap: az év eleji tájékoztatóban az állt, hogy aki védettséget szerzett (akár oltással, akár úgy, hogy átesett a fertőzésen), az nem minősül kontaktszemélynek. Az Emmi azonban most azt közölte, az igazolt fertőzöttekre „továbbra is” érvényes a tíznapos karantén, ez igaz az igazoltan fertőzött pedagógusokra és a diákokra is, akkor is, ha egyébként oltott valaki.