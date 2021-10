2022 nyarán érkezik az a Disney+ Magyarországra, amely éppen most mutatta be az új Reszkessetek, betőrök! előzetesét. A film a Home Sweet Home Alone címet viseli és november 12-én debütál majd streamingen.

A történet központjában természetesen most is egy kisfiú áll majd, aki egy párral keveredik összetűzésbe. A rendező a Nagyfater elszabadult is készítő Dan Mazer, a forgatókönyvet Mikey Day és Streeter Seidell írta.