Az orosz házelnök visszavonhatóvá tenné a Nobel-békedíjakat, mert azt bűnösöknek is kiosztják

A Nobel-békedíjat lejáratták azzal, hogy olyan politikusoknak ítélték oda, akik nem akadályozták meg országuk széthullását, valamint háborúkat és konfliktusokat robbantottak ki, ezért az elismerésbe vetett bizalmat csakis a visszavonási mechanizmus bevezetésével lehet helyreállítani - írta Vjacseszlav Vologyin az orosz parlament alsóházának elnöke vasárnapi Telegram-bejegyzésében.

A politikus szerint az alaptudományokért kiosztott Nobel-díjakkal kapcsolatban nem merül fel ilyen kérdés, mert ott valódi eredményeket jutalmaznak. Rámutatott, hogy a Nobel-békedíjasok értékelésére ma már nincsenek egyértelmű kritériumok, holott a Alfred Nobel a végrendeletében megnevezte őket. Ezek az ismérvek nemzetek összefogásához való hozzájárulás, az állandó hadseregek felszámolása vagy csökkentése, illetve a békekezdeményezések kidolgozása.

Vologyin kifogásolta, hogy a díjat Mihail Gorbacsov volt szovjet elnöknek is odaítélték, akinek kormányzása szerinte "a népek megosztottságához, a 20. század legnagyobb geopolitikai katasztrófájához, a Szovjetunió összeomlásához vezetett". Felhívta a figyelmet arra, hogy a díjazottak között van még Aung Szan Szú Kji mianmari politikus, akinek kormányát a muszlim rohingják ellen elkövetett népirtással vádolták meg, és Barack Obama volt amerikai elnök is, akinek kormányzásának idején az arab tavasz és a szíriai konfliktus is kirobbant.

"Teljesen nyilvánvaló, hogy az ilyen döntésekkel lejáratták a Nobel-békedíjat. A díj hitelességét helyre lehetne állítani a díj visszavonására vonatkozó eljárás bevezetésével, amennyiben bűncselekményekre, valamint az emberi jogok és szabadságjogok megsértésére derül fény"

- írta Vologyin.

Véleménye szerint "elfogadhatatlan, hogy szörnyű bűncselekményekben érintett emberek" még mindig a díjazottak között vannak, olyanok pedig, akik valóban megérdemelnék ezt a elismerést, nincsenek.

A Nobel-békedíj egyik idei jutalmazottja Dmitrij Muratov, az orosz Novaja Gazeta című független napilap főszerkesztője volt, Maria Ressa amerikai-filippínó újságírónő mellett. Muratovnak a Kreml és az orosz kormány a szóvivője útján gratulált.