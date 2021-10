Gyurcsány szerint "semmi falrengető nem történt" a Márki-Zayjal történt megbeszélésen

Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke Facebook-oldalán számolt be Márki-Zay Péterrrel, az ellenzék miniszterelnök-jelöltjével történt megbeszéléséről. A politikus most nagyon békülékeny hangot ütött meg:

"Valójában azt kellene most írnom, hogy “nincs itt kérem semmi látnivaló”. Mert valójában nem kellene hírértékének lenni annak, hogy leültünk tárgyalni Márki-Zay Péterrel az ellenzék közös miniszterelnök-jelöltjével. De most más helyzet van. Most ez hír sokaknak. Hír, hogy a jelölt és a DK elnöke leült tárgyalni. De most szólok: sok ilyen találkozó lesz, mert a többi ellenzéki párt vezetőjével közösen tesszük a dolgunkat, találkozunk egymással, elemzünk, tervezünk, döntünk.

Mint ahogy tettük ma is.

Semmi falrengető nem történt, arról beszéltünk, hogy mit kell tennünk, hogy közösen leváltsuk a kormányt. Közösen. Péter a miniszterelnök-jelölt, mi pedig az egyik leendő kormánypárt képviselői.

Ennyi történt."

Ahogy arról írtunk, egyelőre még az országos lista és a kormányprogram is nyitott kérdés, ezekről újra nyílnak tárgyalások a második forduló végeredménye után. Ugyanakkor nehezítheti az összefogás dolgát, hogy Székely Sándor független országgyűlési képviselő (amúgy a Szanyi Tibor-féle ISZOMM tagja) olyan javaslatot nyújtott be,