A fuvarazók is díjat emelnének, de a taxisokkal ellentétben ők nem hatósági ár mentén végzik az áruszállítást

A rekordmagas üzemanyagár miatt azonnali kormányzati beavatkozásra van szükség - címmel nyújtott be interpellációt Dudás Róbert. A Jobbik országgyűlési képviselője felidézte, hogy két hete is felszólalt ebben az ügyben, és határozati javaslatot is benyújtott. Arra kérte a parlamentet, hogy a szakbizottság mielőbb tűzze napirendre a kérdést.