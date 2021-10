Steinmetz Ádám: „Magyarok pénzét magyar labdarúgókra!”

A Jobbik országgyűlési képviselője a parlamentben azzal kezdte felszólalását, hogy a legutóbbi Fradi-Újpest rangadón, összesen két magyar játékos volt a zöld-fehérek és a lila-fehérek kezdő keretében. Steinmetz Ádám is elismerte, hogy a külföldi top bajnokságokban is sok a légiós, de mint hangsúlyozta, azokat a klubokat a magyar csapatokkal ellentétben nem közpénzből finanszírozzák. (Ebben az esetben egyébként éppen az Újpest FC lehet kivétel, mivel a lilákat a belga tulajdonos fizeti! a szerk.) Ettől függetlenül az Újpest is csak ritkán állít a kezdőbe magyar nevelésű játékost.

Steinmetz Ádám szerint hiába fejlődött az infrasrtuktúra Magyarországon, a magyar játékosok létszáma így csak 50 százalékos az NB1-ben a külföldről érkezett labdarúgókkal szemben.

Sajnos, kézilabdában és kosárlabdában sem jobb a helyzet

- tette hozzá az egykori vízilabda olimpiai bajnok.

A labdarúgás tekintetében üdítő színfoltnak nevezte a Paks szereplését, mivel abban a csapatban évek óta csak magyar játékosok lépnek pályára.

És nem olyan régen 6-1-re verte a magát Puskás Akadémiának nevező Felcsút csapatát, amely a legtöbb közpénzt égette el az elmúlt 10 évben és a legtöbb magyar tehetséget foglalkoztatja, de még ők is 5 külföldi játékossal lépnek pályára rendszeresen a bajnoki meccseken

- hívta fel a figyelmet a kialakult helyzetre Steinmetz Ádám.

A jobbikos képviselő ezzel együtt érthetetlennek nevezte, hogy például a kisvárdai akadémia, hogyan ehet államilag elismert intézmény, amikor szinte kivétel nélkül külföldieket szerepeltet még az utánpótlás keretben is.

Az U-19-ben alig vannak magyarok! Nem kárpátaljai magyarok, hanem ukrán gyerekek. Nem beszélnek magyarul és csak cirill betűkkel tudnak olvasni. Önök a Fidesz, tehát megengedik, hogy a magyarok pénzét, külföldi labdarúgókra költsék, mondjuk a marcali kórház gyermekosztályának újraindítása helyett

- mondta felszólalásában Steinmetz Ádám.

A Jobbik képviselője úgy vélte, ezek alapján a magyar akadémiai rendszer versenyellenes és sportszerűtlen, mert a kormány egyes klubokat kiemel és támogat, másokat nem emelnek ki és nem támogatnak ugyanolyan mértékben.

Steinmetz Ádám jelezte, a 2022-es kormányváltás után nagyobb hangsúlyt szeretnének fordítani a szakember képzésre, a fenntarthatatlan és többnyire negyed házzal működő stadionok helyett pedig a mindennapos testnevelés infrastruktúrális hátterét biztosító tornatermek építését helyeznék előtérbe.

Ezen kívül pedig, a sportvezetést, összeférhetetlennek tesszük a pártpolitikai szerepvállalással, nem utolsósorban pedig a TAO-rendszert mi nem kívánjuk beszántani, mert a TAO ezekben a sportágakban lélegeztető gépként működik és összeomlasztaná ezeket a sportágakat. Azonban olyan sportfinanszírozási rendszert kívánunk működtetni, amely átlátható, teljesítmény alapú, és amelyben nincs rablásfaktor

- közölte Steinmetz Ádám, aki azzal zárta felszólalását, hogy a Jobbik és az jelenlegi ellenzék nem fogja támogatni azokat a klubokat, amelyek a magyar tehetségek helyett, a gyengébb képességű külföldieket részesítik előnyben.

Rétvári Bence válaszában azt mondta, nem vetjük meg a külföldi játkosokat, akik itt futballoznak, ahogyan nem vethetjük meg azokat a magyar focistákat sem, akik külföldön szerepelnek. Az államtitkár szerint az európai klubokban is hasonló a helyzet, ott is vannak idegenlégiósok.

De, hogy Gyurcsány Ferenctől mit várhatnánk, ha újra hatalomra kerülne a sport terén azt csak a rémálmaimban jöhet elő

- mondta Rétvári Bence, aki egy újabb „gyurcsányozással” intézte el az amúgy minden sportbarátot foglalkoztató finanszírozást érintő problémákat.