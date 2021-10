A nélkülözhetetlen pelenkázótáska (x)

Egy kisbabás anyukának mindenképpen szüksége van pelenkázótáskára. Ez a praktikus babakellék számos funkcióval rendelkezik, megkönnyítve a sétákat és kirándulásokat.

Mire jó a pelenkázótáska?

Ma már számos olyan üzlet van, ahol a babakocsi mellé kedvezményes áron kínálnak pelenkázótáskát is. Mindez nem véletlen, hiszen az egyik legpraktikusabb eszköz egy kisgyermekes anyuka számára egy táska, melybe minden fontos dolog belefér. Azért is nélkülözhetetlen, mert egyszerre tölti be a női retikül és a babaholmik tárolására való zsák funkcióját.

Formáját tekintve többféle lehet, vannak vállra akasztható, oldaltáskaként hordható változatok és hátizsák alakú pelenkázótáskák is. Ha kíváncsi vagy, melyik a legmegfelelőbb számodra, nézz szét a babatermékeket forgalmazó webáruház, a Baby Lion pelenkázótáskái között.

De egy ilyen táska nemcsak akkor szolgál jól, ha sétálni indulunk a babával, hanem otthon is: egy helyen megtalálunk benne mindent, amire szükségünk van. Egy jól felszerelt pelenkázótáska a lakás központi részén elhelyezve mindig kéznél lesz, csak oda kell ugrani, ha hirtelen kell valami belőle, nem kell a fiókokban keresgélni.

A pelenkázótáska tartalma

Mi mindent tartalmazhat egy pelenkázótáska? Elsősorban a gyermek ápolásához, etetéséhez, tisztán tartásához nélkülözhetetlen dolgok kerülnek bele, tehát nevével ellentétben nem csak pelenka!

Mivel több rekesszel, zsebbel, tágas középső kialakítású hellyel rendelkeznek ezek a textiltáskák, érdemes jól kihasználni a bennük rejlő lehetőséget. Tematikusan csoportosíthatjuk bennük a babaholmikat, és el is választhatjuk őket saját cuccainktól.

Amit mindenképp tartalmazzon a pelenkázótáska: eldobható és textilpelenkák, összehajtható, vízálló pelenkázólap, nedves törlőkendő és popsikrém a tisztába tevéshez. Ezenkívül váltóruha, előke, cumisüveg, esetleg víz és tápszer az etetéshez. Jó, ha van még benne cumi, rágóka, szundikendő, hogy tudjuk mivel megnyugtatni a babát. Gondoljunk az egyéb kellékekre is, mint például fültisztító pálcika, babafésű, kisolló.

Az anya holmija is elfér benne

Egyik nagy előnye a babakocsikra akasztható táskáknak, hogy nem kell külön kézitáskát magával vinnie a sétához az anyukának. Egy praktikusan kialakított, nagy térfogatú pelenkázótáska sok-sok retesszel, zsebbel van ellátva, ahová a kismama is bele tudja pakolni személyes tárgyait. A mobiltelefontól kezdve a hivatalos iratokon át a pénztárcáig tárolhatók benne a saját cuccok.

A pelenkázótáskák ráadásul hevederrel vannak felszerelve, így kényelmesen felakaszthatók bármely babakocsi tolókarára, így nem nekünk kell cipelni. Ám a párnázott vállpántnak köszönhetően hordhatók is a pelenkázótáskák. Ha valahova bemegyünk, csak leakasztjuk a kocsiról, és továbbra is kéznél lesz minden.

És ami a legjobb: később utcai táskaként is használhatjuk őket!