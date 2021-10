Válassz az igényeidnek megfelelő tárhelycsomagot! (x)

Akár személyes blog vagy bemutatkozó weboldalt tervezel létrehozni, akár egy komplex webshopot, mindenképpen szükséged lesz egy tárhelyre. Érdemes olyan szolgáltatótól bérelni tárhelyet, amely megbízható szerverekkel és alaposan tesztelt szoftverekkel van felvértezve. Ez alapvető a stabil, zökkenőmentes működéshez.

Érdemes egy kicsit körbejárni, hogy milyen a szolgáltató ügyfélszolgálata, milyen válaszidőre lehet számítani. Manapság már meglehetősen sztenderdnek számít az, hogy a hét minden egyes napján elérhető legyen a support.

Az alábbiakban végigzongorázzuk, mekkora látogatottsághoz és milyen típusú oldalhoz milyen méretű tárhelyre van szükséged az egyik hazai tárhely bérbeadó cég, a Rackforest tárhelycsomagjai segítségével.

Kisebb csomagok az alapokhoz

Egy bemutatkozó honlap, blog, egyszóval egy személyes weboldal igényeit maximálisan ki tudja elégíteni az SSD One csomag. Ahogyan a neve sugallja, 1 GB SSD tárhelyet tartalmaz, a korlátlan számú e-mail-fiók pedig biztosan nem szab gátat a levelezésnek. Akár napi 1000 egyedi látogatót is képes kiszolgálni egy ilyen csomag.

Az SSD Four 4 GB SSD tárhellyel induló webshopok vagy kisvállalkozások számára ideális választás, szintúgy napi 1000 egyedi látogatóig.

Közepes csomagok haladóknak

Ha úgy kalkulálsz, hogy akár naponta 1500 egyedi felhasználó is felkeresheti a weboldaladat, akkor érdemes egy picit nagyobb tárhelyet bérelni. Ilyen lehet egy közepes látogatottságú webshop vagy más jellegű site, például egy fotós nagy méretű grafikai elemeket tartalmazó honlapja. Erre az SSD Ten a jó választás 10 GB SSD tárhellyel.

Szintén hasonló látogatószámot képes kiszolgálni plusz 5 GB tárhellyel az SSD Fifteen. Ez már közepes méretű webshopoknak, valamint kis- és középvállalkozásoknak is megfelelő lehet.

Az SSD Thirty a neked való választás, ha középvállalkozásodnak szeretnél céges oldalt felhúzni. Ez a csomag jó arra is, hogy videókat és nagyobb felbontású képeket tegyél közzé napi szinten, valamint akkor is ez a megfelelő opció, ha számos terméket kínáló webshopodnak szeretnél tárhelyet bérelni.

Ha nagyban gondolkodsz, nagy tárhelycsomagra van szükséged

Az SSD Fifty csomag a maga 50 GB SSD tárhelyével már komolyabb igényeket is képes kielégíteni. Ez már egy Magento webshopot is kiszolgálhat napi 2000 egyedi látogatóig, de alkalmas kisebb fórumok vagy fájlfeltöltést engedő közösségi oldalak számára is.

Ha dupla ekkora tárhelyre van szükséged, akkor az SSD Hundred jöhet szóba. Ez már komolyabb webshopokat, nagyobb tartalmat generáló közösségi oldalakat is ki tud szolgálni. Az SSD Business sok termékkel rendelkező webshopok vagy közepes forgalmú fórumok, közösségi oldalak üzemeltetését teszi lehetővé napi 2000 egyedi felhasználóig.