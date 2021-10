Miért van a fideszes Kovács Sándor autóján CD-matrica, amikor nem rendelkezik diplomata rendszámmal?

Mint arról múlt héten beszámoltunk, videófelvételen örökítette meg Földi István, az ellenzéki előválasztás Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 5-ös számú választókerületének győztes, közös indulója azt a jelenetet, ahogy megpróbált volna egyeztetni a rendkívül magas üzemanyagárakról Kovács Sándor helyi fideszes országgyűlési képviselővel, de a Fidesz-irodából távozó politikus finoman szólva sem volt elragadtatva az ötlettől. „Nincs nekem tárgyalni valóm Önnel, uram!” - ez volt az egyetlen mondat, amit Kovács Sándor ki tudott préselni magából.

Földi a videó kapcsán Facebook posztjában most egy újabb érdekességre hívta fel a figyelmet, jelesül, hogy Kovács Sándor saját autóján egy "CD" jelzésű matrica látható.

És hogy ez miért fontos?

Legfőképpen azért, mert a kék jelzésű "CD" matrica azt a látszatot kelti, mintha egy diplomata státuszú autóról lenne szó, miközben a fideszes országgyűlési képviselő kocsija szemmel láthatóan nem rendelkezik diplomata rendszámmal.

Földi István szerint ugyanakkor szigorú szabályok és nemzetközi szerződések határozzák meg, hogy ki jogosult a diplomata jelzésre, amit eleve a diplomata rendszám hivatott jelezni.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 5-ös számú választókerületének képviselőjelöltje felszólította Kovács Sándort, hogy nyilatkozzon, miért van ilyen matrica a kocsiján, miközben a jármű nem rendelkezik diplomata rendszámmal.

"A mentelmi jog már nem elég? Arról már nem is beszélek, hogy a „CD” matricás autóját az adófizetők, a TI pénzeteken tankolja… És arról sem beszélek, hogy a képviselő úr nem kötötte be az övét menet közben. Amellett, hogy nem biztonságos így utazni, egy átlag magyar embert tízezrekre büntetnek, ha nem csatolja be az övét. Igazságos ez így?"