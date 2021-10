Oroszországban az új fertőzöttek és a halottak száma is az eddigi legmagasabb

Oroszország kedden újabb napi rekordot döntött a koronavírusos halálesetekből, és a gyorsan növekvő fertőzési ráta is nyomás alatt tartja az ország egészségügyi intézményrendszerét. Az orosz ezért most a munkaszüneti hét kihirdetését javasolt - számolt be a 24.hu. Az AP News azt írja, az Oroszországban legutóbb regisztrált 24 órás halálozási adat 1015 volt, ami a legmagasabb a járvány kezdete óta.