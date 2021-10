Szijjártó lett az utazás világcsúcstartója

A 24.hu összegzése alapján a magyar külügyminiszter még a német, az amerikai és az EU-s külügyminisztereknél is többet repült. Az online lap összevetette a Szijjártó Péter repülőútjairól közölt hivatalos adatokat az Egyesült Államok, a Német Szövetségi Köztársaság és más uniós tagállamok külügyminisztereinek programjával.

Szijjártó a vizsgált időszakban (2018 második fele) 61-szer repült, míg például Mike Pompeo volt amerikai külügyminiszter csak 28-szor, Heiko Maas német külügyér pedig 30-szor. A fideszes politikus dán, holland és osztrák kollégáját is magabiztosan előzi

- derült ki Szél Bernadett közadat-igényléséből.

A fideszes miniszter egyszer a Budapesttől mindössze háromórás autóútra lévő Pozsonyba is repülővel ment, és ez 631 ezer forintjába került az adófizetőknek (az idén egyébként már egy olyan üzleti magánrepülőgépet használt, amelynek tulajdonosa korábban három milliárd forint vissza nem térítendő állami támogatást kapott).

Nemcsak az utazások mennyiségének a tekintetében fedezhetők fel nagy különbségek, hanem az utak módjában is. Mike Pompeo rendszerint több hivatalos látogatást is besűrített pár napos utazásaiba, ezek általában több országot, de volt, hogy több kontinenst is érintettek. A magyar külügyminiszter 61 útjából 54 volt olyan, amikor nem hagyta el Európát, és ezeknek a látogatásoknak a többségéről még az odaút napján haza is jött. Miközben az amerikai külügyminiszter ha elindul Kanadába, onnan meg sem áll Dél-Koreáig vagy Kínáig, addig Szijjártó Péter programjában leginkább egynapos oda-vissza utakat lehet találni.

Míg a magyar külügyminiszter Kazahsztánba is képes elutazni úgy, hogy még aznap elindul visszafelé, addig például a német Heiko Maas programját láthatóan próbálják úgy alakítani, hogy ha elhagyja Európát, akkor akár egyszerre több országot is meglátogasson.

A 24.hu szerint 11 uniós ország külügyminisztériumának írtak levelet. Litvániában például annyira szigorúan veszik a külügyminiszter útjaival kapcsolatos adatokat, hogy nem adták ki azokat, de Ausztriából egy parlamentben elhangzott kérdésre adott válasz alapján küldték el a listát.

Anders Samuelsen, az 5,8 millió lakosú Dánia 2016 és 2019 közötti külügyminisztere összesen 25 hivatalos nemzetközi úton vett részt. Júliusban például csak Brüsszelben volt hivatalos külföldi programja, de ott háromszor is, augusztusban pedig kizárólag egy bécsi útja volt. Stef Blok, a 17,4 millió lakosú Hollandia külügyminisztere 2018-ban 40 olyan nemzetközi találkozóra utazott el, amihez repülőre kellett szállnia. Bár ő abban a szerencsés helyzetben volt, hogy a rengeteg fontos nemzetközi találkozónak helyet adó Hágába nem kellett külföldre utaznia. Karin Kneissl, a 8,9 millió lakosú Ausztria 2017 és 2019 között regnáló külügyminisztere a szóban forgó időszakban összesen 29 alkalommal utazott hivatalos külföldi útra.

A lap felhívja a figyelmet arra is, hogy Magyarországon nem igazán kell szembesülnie az Orbán-kormány tagjainak politikai következményekkel, ha magánhelikopterrel vagy magánrepülővel járják a világot például egy esküvő (mint azt tette Rogán Antal és akkori neje), egy vadászat (Semjén Zsolt Svédországban lőtt szarvasra), vagy labdarúgó-mérkőzések miatt (Orbán Viktor elismerte, hogy rendszeresen látja vendégül a Videoton tulajdonosa, Garancsi István is).

Persze nem mindenhol annyira illiberális a demokrácia, mint Magyarországon. Még a kormány által idealizált Donald Trump kormányában sem veszik túl jó néven a luxuskörülmények között bonyolított utazásokat. Tom Price-nak, a Trump kabinet egészségügyi miniszterének azért kellett lemondania még a kinevezése évében, 2017-ben, mert egymillió dollárt (mai árfolyamon nagyjából 310 millió forintot) költöttek az adófizetők pénzéből arra, hogy magánrepülőkkel utazhasson.