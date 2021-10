A nemzetközi keresztény lap szerint is Márki-Zay Péter a legjobb esélye az ellenzéknek Orbán Viktor ellen

- írja címében a Christian Science Monitor nevű keresztény portál Márki-Zay Péterről, az ellenzék miniszterelnök-jelöltjéről.

A lap arról ír, hogy október 23-án az ellenzék miniszterelnök-jelöltje is elismerte, hogy óriási kihívás előtt áll az ellenzéki összefogás.

„Az illiberális demokráciával büszkélkedő Orbán Viktor most olyan kihívóval áll szemben, mint talán még soha. Egy olyan mélyen vallásos és kisvárosi polgármesterrel, aki akár meg is szorongathatja."

Felidézte a lap, hogy Márki-Zay Péter az összefogás fontosságát hangsúlyozta, mert ez a tulajdonság adott erőt a magyaroknak a szovjeturalom elleni harchoz 65 évvel ezelőtt.

Ezt a stratégiát elemzők szerint a szükség kovácsolta, hiszen a kormányzó Fidesz kétharmados parlamenti többségét felhasználva a maga javára fordította az alkotmányt és a választójogi törvényt. Az ellenzéknek nem lesz könnyű levernie az „illiberális demokrácia európai zászlóvivőjét", de az elemzők úgy vélik, hogy ez most lehetségesebb, mint az elmúlt évtizedben bármikor.

Az összefogásnak köszönhetően sikerült 2018-ban Márki-Zaynak megnyernie a korábban fideszes fellegvárnak számító Hódmezővásárhelyet. A 2019-es önkormányzati választásokon is az összefogásnak köszönhetően tudott nyerni az ellenzék számos városban.

Az ellenzéki előválasztáson óriási meglepetést aratott, hogy egy konzervatív jelölt tudott nyerni, de a legtöbb elemző szerint éppen jobboldalról lehet esély leváltani Orbán Viktort.

László Róbert, a Political Capitaltől arról beszélt, hogy Márki-Zay „trükkös srác", hiszen ő valóban egy konzervatív jelölt.

„10 évvel ezelőtt még ő maga is a Fideszre szavazott, vidéken él és hét gyermekes büszke apának számít. Nem is állhatott volna távolabb a belvárosi liberálisok politikai ízlésétől. Azt azonban nem mondja, hogy mindenkinek úgy kell gondolkodnia, mint neki, ezért ebben az értelemben liberálisnak is tekinthető.”