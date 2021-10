Air Jordan 4 választék 2021 őszén (x)

Ki ne szeretne különleges színállású sportcipőkben megjelenni az utcán?

A Nike Air Jordan 4 sneakerek esetében számos újdonsággal találkozhatsz 2021 őszén, amelyek között biztosan találsz a stílusodhoz közel álló modellt. Az 1989-ben megjelent modell a mai napig hatalmas siker, így nem csoda, hogy a márka folyamatosan újabb és újabb színállások jönnek ki. De lássuk is akkor az Air Jordan 4 sneakerek legújabb kiadásait!

Az Air Jordan 4 cipők megjelenése

Az Air Jordan 4 sneakerek 1989-ben jelentek meg először. A Tinker Hatfield által tervezett darabok esetében a III-as kollekcióból megmaradtak az Air légbetétek és a közepes szármagasság. Ellenben a robusztus kinézetet inkább egy könnyebb összhatással cserélték fel. Megjelentek továbbá a nagy sikernek örvendő hálós panelek és a különleges fűzést segítő pántok. A Jordan 4-es azonban nemcsak Michael Jordan miatt lett annyira emlékezetes, hiszen feltűnt továbbá a Do The Right Thing című moziban is.

A Nike sneakerek online kínálata

A Budapesten található True to Sole Air Jordan 4 kínálata rendkívül széles. A Nike a kollekcióra az elmúlt időszakban ismét nagy hangsúlyt fektetett, ezért az üzletben is egyre nagyobb választék találhatóa Négyesekből.

A pipás márka megtartotta a klasszikus vonalat, de a színválasztás kapcsán merészebb és frissebb változatokra váltottak. A Shimmer például egy alapvetően bézs árnyalatú darab, amin egy kis barack hatás is megjelenik. A dizájnja miatt ez a modell inkább a monokróm összhatáshoz passzol jobban. Ezzel a sportcipővel azonban biztosan nem tudsz majd mellélőni, hiszen egy rendkívül friss kiadásról van szó, amely szeptemberben debütált a webshopban.

Ott van továbbá a Retro Lightning, augusztusban piacra dobott színállás is, amely kapcsán a tervezők a sárgát és a szürkét kombinálták egymással. A normál méretezéssel rendelkező típusból 36-tól egészen 44,5-ig választhatsz egyedi méretet. Mostanában nagy siker továbbá a Retro University Blue modell is, ami már tavasszal napvilágot látott. Ezen a színálláson egy kis bézs és szürke is helyet kapott, így egy igazán különleges darab tulajdonosa lehetsz, ha végül emellett a Nike sneaker mellett döntesz.

Természetesen válogathatsz a tavalyi típusok közül is, mint például a retro Fire Red, illetve a Metallic Pack Orange. Utóbbi egy egyszerű, fehér bőrrel gyártott darab, amit egy kis narancsszínnel egészítettek ki. Ha tehát egy elegáns modellre vágysz, akkor jó megoldás lehet ez a korábbi kivitel is.

Az Air Jordan 4 sportcipők vásárlása

A True to Sole webáruházában kizárólag eredeti és új cipőket találhatsz. A rendeléshez csupán annyit kell tenned, hogy a cipőt a virtuális kosárba helyezed, majd pedig választhatsz utánvét vagy kártyás fizetés közül.

Nem kell a méretek miatt sem aggódnod, ha nem jót sikerült kifogni, akkor jelzést és visszaküldést követően küldenek számodra egy megfelelőt.