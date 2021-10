Valahová siettek a fideszesek, ezért nem tudhatjuk meg, miért költenek Orbánék többet vagy kevesebbet, mint amit terveztek

Tényleg csak a hardcore közgazdászok számára tartogathat izgalmas eseményeket az Országgyűlés Költségvetési Bizottságának ülése. Különösen igaz ez olyan törvényjavaslat tárgyalásakor, mint a zárszámadási törvény, ahol a képviselők megállapítják, a büdzsé eredeti tervezetéhez képest ténylegesen hol és mennyivel tért el a kabinet.

A 2020-as zárszámadás részletes vitájáról kedden tárgyalt a bizottság, amin megjelent Banai Péter Benő pénzügyminisztériumi államtitkár is jó pár vaskos dosszié társaságában, az államtitkár pedig valóban szakmai válaszokat adott a felmerült képviselői kérdésekre.

Tudni kell, hogy a parlamenti bizottságokban engedélyezett az úgynevezett „kétkezes szavazás”, azaz a halaszthatatlan közfeladatot ellátó képviselő előre jelezve meghatalmazhatja valamelyik bizottsági társát, hogy fejtse ki az ő véleményét is, valamint szavazzon is helyette. A hétfői ülésen is volt ilyen, nemcsak hiányzó fideszesek, hanem hiányzó ellenzékiek is megbízták társaikat helyettesítéssel. (Így az MSZP-s Mesterházy Attilát a DK-s Varju László, az LMP-s Hohn Krisztinát pedig a jobbikos Potocskáné Kőrösi Anita helyettesítette.)

A javaslatok tárgyalása úgy zajlik, hogy először az előterjesztő (kormány, jelen esetben az államtitkár) elmondja az általánosságokat, erre a képviselők feltehetik kérdéseiket, majd erre válaszol az államtitkár, az erre felmerülő újabb kérdéseket ismét feltehetik a képviselők, arra megint válaszol az államtitkár és így tovább.

A bizottsági ülés tehát nem időkeretes,

és mivel a zárszámadás során több tízezer milliárd forinttal kell elszámolnia a mindenkori kormánynak, érthető is, hogy a mindenkori ellenzék szinte az utolsó fillérig kíváncsi arra, hogy

ha propagandára iksz összeget szántak, akkor miért lett végül tízszer ennyi, míg ha kórházi étkeztetésre vagy útfelújításra ipszilon forintot különítettek el, miért költöttek rá végül csak tizedannyit.

A hétfői ülésen az történt, hogy miután első körben minden felszólalni szándékozó képviselő feltette a kérdéseket, és azokra az államtitkár meg is adta a választ, a bizottság alelnöke, a fideszes Szűcs Lajos nagyjából másfél órával a bizottsági ülés kezdete után

ügyrendi szavazást kért arról, hogy érjen véget a vita,

és kerüljön sor szavazásokra. Amit a kormánypárt szolgalelkű képviselői meg is szavaztak. A Házszabály szerint pedig ezt követően csak legfeljebb öt percben van lehetőség egy-egy képviselői reakcióra.

A bizottság jobbikos tagja, Potocskáné Kőrösi Anita megkeresésünkre azt mondta, két megszólalása után a felmerülő újabb kérdéseket már nem tudta feltenni, mert az ügyrendi döntés után már nem volt rá lehetőség.

Van, amikor négy-öt órán keresztül tart egy ilyen vita, és most semmi olyan nem hangzott el részünkről, amit egyébként ne szoktunk volna mondani

– mondta a képviselő asszony, aki azt is elárulta, az államtitkári választ követően az önkormányzatiságot érintő ügyekben szeretett volna mélyebbre ásni, mivel

az önkormányzatok 2020-ban az egyik vesztesei voltak a központi költségvetésnek.

A másik téma, ami nekem ilyen szívfájdalom, hogy kormányzati kommunikációra költött sokkal többet a kormány, és ezt mindig mondvacsinált okokkal próbálják leplezni – folytatta Potocskáné Kőrösi Anita, aki azt is hozzáfűzte, nem érti, miért volt szükség a kérdések félbeszakítására, nem tudja, hogy a fideszesek

rohantak valahova, vagy mi történhetett.

A képviselő asszony kérdésünkre azt mondta,

az Országgyűlés plenáris ülésén viszont már időkeretes a vita,

a bizottság kisebbségi véleményének előadójaként összesen 30 perc fog rendelkezésükre állni (a bizottság mind a négy ellenzéki tagja jelezte, hogy a plenáris ülésen kifejtenék a bizottság kisebbségi véleményét, ami fejenként átlagosan hét és fél percet jelent – A szerk.). Emellett pedig a Jobbik frakciónak talán nyolc perce lesz elmondani álláspontját a javaslatról – tette hozzá.

A bizottsági ülést Varju László bizottsági elnök Facebook-oldalán közvetítették, az ominózus szavazásra 1:32:30-nál kerül sor.

A parlament a zárszámadási törvény részletes vitáját a november 8-ával kezdődő héten, várhatóan szerda-csütörtök magasságában fogja tárgyalni.