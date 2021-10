Megszólalt Simonka: tagadja, hogy részeg lett volna, betegsége miatt nem érezte jól magát

Mint megírtuk, lapunk parlamenti forrásoktól úgy értesült, hogy a fideszes Simonka György a hétfői plenáris ülésen meglehetősen furcsán viselkedett. Úgy tűnt, mintha a fideszes képviselő alkohol vagy valamilyen más tudatmódosító szer befolyása alatt lett volna az alatt a néhány perc alatt, amíg délután fél 2 körül az ülésteremben tartózkodott, végül frakciótársa, Kovács Sándor kísérte ki a teremből.

A Jobbik szerint Simonka berúgott, de az is lehet, hogy betépett, a Fidesz viszont azt állítja, nem érezte jól magát A képviselő nem érezte jól magát, ezt jelezte a frakcióvezetésnek, és engedélyt kapott, hogy hazamenjen - állítja a Telex megkeresésére a Fidesz-frakció sajtóosztálya. Korábban lapunk parlamenti forrásoktól úgy értesült, hogy Simonka György a hétfői plenáris ülésen meglehetősen furcsán viselkedett.

A Fidesz-frakció sajtóosztálya az eset után annyit közölt, hogy "a képviselő nem érezte jól magát, ezt jelezte a frakcióvezetésnek, és engedélyt kapott, hogy hazamenjen."

Most azonban maga Simonka szólalt meg, a Blikknek nyilatkozva tagadta az alkoholvádat, mint mondta, most otthonában lábadozik, máskor is volt már ilyen, betegsége áll a háttérben, amire gyógyszereket szed, emiatt lett rosszul. Betegsége részleteiről ugyanakkor nem akart beszélni.

„Ki fogok mászni ebből, ahogy máskor is kimásztam”

- fogalmazott.

Simonka elmondása szerint már jobban van, orvosnál is járt, azt tervezi, hogy a következő parlamenti ülésre bemegy, ha orvosa engedi.

„Szó sincs ivásról! Akik ezt állítják, azoknak csak annyit üzenek, ha tudnák, mivel küzdök, elszégyellnék magukat”

- emelte ki.

Mint ismert, Simonka György ellen korábban bűnszervezetben elkövetett, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt indult büntetőeljárás, 2019-ben pedig vádat is emeltek a fideszes képviselő ellen az ügyben.

Augusztusban megint vádat emeltek ellene, miután az ügyészség szerint ötmillió forintot adott egy tanúnak azért, hogy az ellene is zajló költségvetési csalás ügyében hamisan tanúskodjon, egy másik tanút pedig állítólag pénz ígéretével akart rávenni ugyanerre.