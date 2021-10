Kína elutasítja a koronavírus eredetéről folyó amerikai nyomozást

Peking vasárnap elutasította és "politikailag motiváltnak, valótlannak" nevezte az amerikai hírszerző szolgálatok által a koronavírus eredetéről pénteken nyilvánosságra hozott jelentést, és felszólította Washingtont, hagyjon fel a Kína elleni támadásokkal.

"Akárhányszor is megjelenik ez a jelentés, és akárhány változatot gondolnak is ki, ez semmit sem változtat a jelentés teljességgel politikai jellegén és valótlanságán"

- jelentette ki Vang Ven-bin, a kínai külügyminisztérium szóvivője.

Kína korábban már határozottan ellenezte az augusztus végi összesített jelentésben szereplő következtetéseket - olvasható a külügyminisztérium által kiadott közleményben.

Hozzátette, hogy az a tény, hogy a hírszerző ügynökségek a vírus eredetének kutatása közben lehallgatásokat alkalmaztak, "megcáfolhatatlan bizonyítéka" a politikai indíttatásnak. Egyúttal felszólította az Egyesült Államokat, hogy hagyjon fel Kína "támadásával és beszennyezésével".

A pénteken nyilvánosságra hozott dokumentum új változata annak a titkos jelentésnek, amelyet augusztusban nyújtottak be Joe Biden amerikai elnöknek, aki 90 napot adott a hírszerzésnek, hogy erőfeszítéseit megkettőzve magyarázza meg a világjárvány eredetét.

Az újabb változat szerint a hírszerző ügynökségek újabb információk nélkül nem lesznek képesek megállapítani, hogy a vírus állatról terjedt-e emberre, vagy laboratóriumból került ki.

A jelentés hangsúlyozza, hogy Kína együttműködésére is szükség van a vírus eredetének végleges megállapításához, és hozzátette, hogy Peking továbbra is akadályoz mindenfajta nemzetközi vizsgálatot. A laboratóriumból való kikerülés elmélete szerint a SARS-CoV-2 nevű vírus egy vuhani kutatólaboratóriumból kikerülve terjedt el. Ebben a dél-kínai városban kezdődött a járvány 2019 végén. Az elméletet azóta sem támasztották alá, és Kína többször is elutasította.

(MTI nyomán)