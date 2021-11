A tagságot is bevonják az új elnök kiválasztásába a német kereszténydemokraták

A tagság bevonásával választja meg következő elnökét a német Kereszténydemokrata Unió (CDU) - jelentették be kedden Berlinben. A 16 év kormányzás után ellenzéki szerepre készülő párt első alkalommal választ vezetőt a tagság megkérdezése alapján. A 400 ezer párttag december 4-től, egy vagy két fordulóban szavazhat a jelöltekre. A győztest hivatalosan a január 21-én kezdődő kongresszuson választják meg elnöknek.

Az újítást az alapszervezetek nyomására vezetik be. A döntés összefügg azzal, hogy a távozó elnököt, Armin Laschetet a tagság soraiban mutatkozó ellenkezés dacára tették meg a CDU és a testvérpárt bajor Keresztényszociális Unió (CSU) közös kancellárjelöltjének, és részben az egység hiányának tulajdonítható, hogy a CDU/CSU a második helyre, a szociáldemokraták (SPD) mögé szorult a szeptemberi szövetségi parlamenti (Bundestag-) választáson.

Szociáldemokrata győzelem Németországban, történelmi mélyponton a CDU/CSU A szavazatok összeszámlálása után kialakult a végeredmény a vasárnapi németországi szövetségi parlamenti választásokon: eszerint a Német Szociáldemokrata Párt (SPD) nyerte meg a választást Olaf Scholz jelenlegi alkancellár és pénzügyminiszter vezetésével. Az SPD a szavazatok 25,7 %-át szerezte meg, amellyel 2002 után tudta újra maga mögé utasítani a CDU/CSU pártszövetséget, amely 24,1 %-ot szerzett.

Az elnökség és a választmány keddi döntése alapján november 6-tól lehet jelentkezni a pártelnöki tisztségre. Ehhez legalább egy kerületi alapszervezet támogatását el kell nyerni. A tagságot november 15-től értesítik írásban a szavazásról. A jelöltek november 18-tól december 2-ig mutatkoznak be fórumokon és online rendezvényeken. A szavazás első fordulóját december 4-től 16-ig tartják. Szavazni levélben vagy online lehet majd. Ha egyik jelölt sem szerzi meg a szavazatok többségét, az első két helyezett részvételével második fordulót tartanak december 28-tól január 13-ig.

Az eredményt január 14-én hirdetik ki. Az elnököt végül hivatalosan - az alapszabálynak megfelelően - a kongresszusi küldöttek választják meg a párt január 21-én kezdődő kétnapos hannoveri tisztújító kongresszusán. A küldöttek a tagság döntését tiszteletben tartva szavaznak majd.

Eddig senki nem jelentette be nyilvánosan, hogy megpályázza a pártelnöki tisztséget. Várhatóan indul majd Friedrich Merz, a CDU/CSU Bundestag-frakció egyik korábbi vezetője, aki a 2018-as és az idei elnökválasztáson is elindult, és ismét megméretteti magát Norbert Röttgen volt szövetségi környezetvédelmi miniszter is, aki a januári választáson a harmadik jelölt volt Armin Laschet és Friedrich Merz mellett.

