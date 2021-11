A pénzért árult jelképes szülés

(Figyelem! Ez egy véleménycikk! A leírtak nem feltétlenül tükrözik a teljes szerkesztőség álláspontját, de fontosnak tartjuk, hogy helyt adjunk a kulturált és logikusan érvelő, vitaindító véleményeknek is.)

„Nem pénzért áruljuk Mazsi szülését, a második lányom érkezését” – nyilatkozta a Borsnak Berki Krisztián, akinek a Facebook-oldalán keresztül is elérhető az a link, amelyre kattintva lehetőségünk nyílik arra, hogy 1490 forintért élőben is megtekinthessük Berki Krisztián és Berki Mazsi kislányának születését.

Jogos lehet a kérdés, hogy miért kell foglalkozni egy ilyen celebnek bármiféle megnyilvánulásával. Nyilván nem kell, viszont az is igaz, hogy Berki Krisztiánnak 282 ezer követője van a Facebookon, 333 ezer Instagramon, ugyanitt Berki Mazsinak is közel 200 ezer. Azt tehát tagadhatatlan, hogy sok embert érdekel, hogy ők mit csinálnak, mit képviselnek az életükkel, ha pedig így van, akkor ennek okán szerintem időnként belefér, hogy ezen az oldalon is szó essen olyan figurákról, mint amilyen Berki Krisztián és a párja.

Akárhogy is próbálom értelmezni az alaptémát, nem tudok másra jutni, mint hogy a celebpáros pénzért értékesíti a gyermekük megszületését. Ez akkor is így van, ha Berki azt mondja: „A szülés három szakaszos tartalomban lesz elérhető a teleport.hu-n, aminek az első két szakasza mindenki számára, aki szeretne velünk ott ülni a kocsiban, beszáguldani a kórházban, valamint együtt vajúdni az apával és az édesanyával, ingyenesen elérhető lesz. Azonban pontosan azért, hogy a rosszindulatú, keserű trollokat ki tudjuk zárni, ezért magán a világrajövetelen már csak azok a kedves rajongóink és követőink vehetnek részt, akik a jelképes 1490 forintos összeget befizetik.”

A fentiek szerint tehát az nem gond, hogy az első két, ingyenesen megtekinthető részben (kórházba száguldás + vajúdás) jelen lehetnek a trollok is. Ennél is kevésbé értem, hogy a harmadik, fizetőssé tett rész, maga a szülés hogyan zárja ki azt, hogy a trollok az előző két szakaszt kihagyva, vagy másik néven, másik eszközről regisztrálva leperkálják a jelképesnek mondott 1490 forintot, és tegyék azt, amit a trollok tenni szoktak?

Igen, jelképes. Annak tartja az összeget Berki, és valóban az. Csakhogy számomra más szempontból, nem annak nagysága (kicsisége) miatt, hanem mert jelképez valamit. Azt, hogy valami nagyon nem stimmel annál, aki pénzért cserébe lehetővé teszi, hogy vadidegenek, köztük akár kifejezetten rosszindulatú emberek élő adásban lehessenek részesei egy olyan csodálatos, egyben bensőséges eseménynek, mint egy ember megszületése.