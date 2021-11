Medián: az ellenzék magabiztosan vezet a fővárosban a Fidesz előtt

A összefogás pártjainak közös listája 44 százalékot, míg a Fidesz–KDNP csak 31 százalékot kapna Budapesten, ha most tartanák az országgyűlési választásokat - számolt be a Medián kutatásáról a HVG. A további pártok közül a Magyar Kétfarkú Kutyapárt 6 %-on, míg a Mi Hazánk Mozgalom 3 %-on áll a fővárosban.

A kutatás arra is rákérdezett, hogy ha most lennének az önkormányzati választások, akkor kit támogatnának a választók a főpolgármesteri pozícióra. Itt Karacsony Gergely jelenlegi főpolgármester a szavazatok 46 %-ra számíthatna a Fidesz jelöltjével szemben, aki csak 31 %-ot kapna, 21 % pedig jelenleg nem tudja, hogy ki mellé tenné le a voksát.

A felmérés október harmadik hetében készült 1000 fő megkérdezésével, tehát még az október 23-ai rendezvények előtt.