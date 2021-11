Jakab Péter: megbeszéltük a súrlódásokat Márki-Zay Péterrel

Jakab Péter, a Jobbik elnöke először volt a Klubrádió vendége (a teljes beszélgetésért KATTINTSON IDE), és a Megbeszéljük című műsorban természetesen szóba került az előválasztás, és az azt övező üzengetés is. A jobbikos politikus ezzel kapcsolatban elmondta, az előválasztás utáni zártkörű pártelnöki értekezleten a többi ellenzéki pártelnök mellett részt vett miniszterelnök-jelöltként Márki-Zay Péter is, akivel minden az előválasztás során felmerült "súrlódásokat" megbeszéltek.

"Nem egymást kell legyőzni, hanem a Fideszt, ehhez pedig össze kell fogni az ellenzéki szavazótábort"

- hangsúlyozta a műsorban Jakab Péter, hozzátéve: a Jobbik nemcsak a DK-val, hanem a Márki-Zay Péter által vezetett Mindenki Magyarországa Mozgalommal is megállapodott.

Jakab Péter elmondta, a közös ellenzéki kormányprogramot december végére akarják elkészíteni.

A Jobbik elnöke továbbra is úgy tartja, hogy elsősorban a pártja feladata az új választók becsatornázása a kormányváltók táborába. Jakab Péter egy másik fontos feladatot is megjelölt: el kell elmagyarázni a választóknak, miről szól a krumpli, az SZJA visszatérítése, a nyugdíjemelés. Ezek árát Jakab szerint most fizetjük be a drasztikus üzemanyagárral és a 400 forintos kenyérrel. És a választók örülhetnek a közmunkának, vagy a minimálbérnek, amelyből nem lehet megélni - utalt az előttünk kibontakozó gazdasági és szociális válságra a pártelnök.