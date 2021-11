A kormány tehetetlennek tűnik a magas infláció és benzinár miatt kialakult válsághelyzetben, ez akár el is döntheti a 2022-es választást az elemző szerint

Az elmúlt időszakban régen tapasztalt magas infláció és drasztikus benzináremelés is sújtja a magyar lakosságot, a kormány pedig tehetetlennek tűnik a helyzet kezelésében. A kedvezőtlen gazdasági környezet akár a jövő évi választások alakulására is komoly hatással lehet. Erről kérdeztük Pék Szabolcsot, az Iránytű Intézet elemzőjét.

Méréseink szerint a magyar lakosság több mint fele érzi számára anyagilag megterhelőnek a magas inflációt, míg csupán harmaduk felelte azt, hogy számára nem okoz anyagi nehézségeket. És lényeges, hogy a kormánypárti szavazók esetén nagyjából ugyanannyian válaszolták meg mindkét lehetőséget

- fogalmazott Pék Szabolcs arra a kérdésünkre, hogy az elszabadult infláció esetében mennyire érzékelik a magyar emberek válsághelyzetként a kialakult szituációt.

Magyarországon 9 éves csúcson van az infláció a jelenlegi 5,5%-al, az elkövetkezendő hónapokban várhatóan még rosszabb adatokat is látni fogunk. Az üzemanyagárak tekintetében pedig már most a lélektani határ felé közelítünk, ami komoly felháborodást szülhet a teljes népességben - emelte ki az elemző.

Jobbik: Az üzemanyag ára tovább nő, Orbánék meg csak az időt húzzák Ideje lenne leporolni a korábbi javaslatokat, de még inkább megfogadni a néppárti Jobbikét, és cselekedni! Továbbra is azt mondjuk: a jelenlegi rendkívüli helyzetben engedje el a kormány az év hátralevő részében az üzemanyag jövedéki adóját - írja közleményében a Jobbik a benzinárak elszabadulása kapcsán.

A kormány eddigi intézkedései inkább csak gerjesztették az inflációt: túlfűtött a gazdaság, laza költségvetési fegyelem, a választások előtti hatalmas pénzosztás is tovább növeli az inflációt. A nagyon gyenge forint beépülése az árakba is súlyosbítja a helyzetet, mivel a jegybank csak az elmúlt időszakban avatkozott be aktívan. A 360 forintos euró csak az exportőröknek kedvező, az állampolgároknak és a külföldre utazóknak nagyon rossz fejlemény.

Kilátástalan helyzetbe hozza a magyar embereket az élelmiszerek brutális drágulása, miközben az Orbán-kormány tehetetlenül nézi a fejleményeket Az elmúlt időszakban a folyamatosan növekvő infláció jellemző Magyarországon, amelyet az átlagember elsősorban az élelmiszerboltok kasszájánál tapasztalhat meg, amikor változatlan kosártartalom mellett hétről hétre egyre többet kell fizetnie a vásárlás végén. A Magyar Nemzeti Bank éves előrejelzése 2021-re a fogyasztói árak 4,6-4,7 százalékos emelkedésével számol, ezen belül pedig az élelmiszerek esetében jövőre sem várható javulás, sőt inkább további drasztikus drágulással várható a jegybank szerint 2022-ben.

Mindezek miatt lépéskényszerbe került az eddig a helyzetet tehetetlenül szemlélő kormány Pék Szabolcs szerint, az üzemanyagárak tekintetében kénytelen lesz jövedékiadó-csökkentést végrehajtani, hiszen egy 600 forint fölé kúszó literenkénti ár a szállítási költségekeken keresztül az inflációt is elviselhetetlen szintre emelné.

A járvány újbóli elképesztő felfutása és az elszálló infláció ismét egy olyan helyzetbe sodorja a kormányt, melyet nem szeret és kevésbé is tud jól kezelni: nem ő tematizál, nem tud zavartalanul, kizárólag a jövő évi választásokra és az ellenzékre koncentrálni

- mondja az Iránytű Intézet elemzője.

A kialakult helyzet jövő évi választásokra való hatásával kapcsolatban Pék Szabolcs kiemelte, hogy a korábbi választások tapasztalatai azt mutatják, hogy a választók meglehetősen érzékenyek a gazdasági helyzet alakulására. Egy nagymintás közvélemény-kutatás szerint a magyar emberek két legfontosabb problémája: egyrészt a túl magas megélhetési költségek, másrészt az alacsony fizetések.

Amennyiben az ellenzék napirenden tudja tartani ezt a problémát, akkor ez uralhatja a közbeszédet az elkövetkező hónapokban és az előválasztások alatt láthattuk, hogy mi történik, amikor az ellenzék tematizál: a legfrissebb mérések már az ellenzék 3-4 százalékpontos előnyét jelzik.

Nőtt az ellenzéki tömb előnye a Fidesszel szemben Októberben 4 százalékpontos lett az ellenzéki pártok közös listájának előnye a Fidesz listájával szemben - derül ki a ZRI Závecz Research Intézet közvélemény-kutatásából, amelyet a Telex ismertetett. Az adatok alapján az ellenzéki előválasztás kibillentette az egyensúlyi helyzetből a két politikai tömböt. Az idei évben mindvégig 1-2 százalékpontos volt az ellenzék előnye, amelyet a Závecz szerint lényegében döntetlennek lehet nevezni.

Az egységes ellenzéki indulás és a romló gazdasági helyzet így természetesen veszélyt jelent a kormányra, amelyet osztogatással próbál ellensúlyozni a Fidesz az egyéni gazdasági hangulat javítása érdekében, ennek hatásait ma még nehéz felmérni - zárta gondolatait az elemző.