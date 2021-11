Bizalmi szavazást kezdeményeznek a szekszárdi polgármesterrel szemben

Ács Rezső, Szekszárd fideszes polgármestere egy éve jelentette be, hogy ataxiás, vagyis bizonytalanabb a mozgása és nehézkesebb számára a beszéd. Állapotát a Blikknek adott interjújában is részletezte, akkor a polgármester azt mondta, a betegség igazság szerint nincs hatással a tényleges munkájára, emiatt a ciklus végéig egészen biztosan kitart.

Ki kell mondani, nincs már valódi vezetője a városnak

- idézi a 444.hu, Az Éljen Szekszárd Egyesület frakció közleményét.

Az ellenzéki képviselőcsoport szerint Ács Rezső állapota sokat romlott az elmúlt egy év alatt.

A közgyűléseken polgármester úr beszéde sokszor érthetetlen, lassú, mozgása koordinálatlan. A legutóbbi közgyűlésen is csak a napirendek közel egyharmadáig vezette az ülést, a minisztériummal, kormányzattal történő személyes egyeztetésekről nem hallani, a városi és nemzeti ünnepeinken mások képviselik a városunkat, teljesen leállt az uszoda beruházás, a folytatásról, megoldásról nem hallani semmit

- fogalmaz közleményében az Éljen Szekszárd frakció.

Orbán Viktor miniszterelnök és Ács Rezső (Fidesz-KDNP) polgármester közös sajtótájékoztatót tart MTI/Koszticsák Szilárd

Az ellenzéki képviselők úgy vélik, „sok jel utal arra, hogy a döntéseket is mások hozzák”, nem pedig Ács Rezső, akivel január óta megszűntek a polgármesteri személyes egyeztetések is, az irományokon pedig laikus számára is furcsán különböző aláírások szerepelnek, sok esetben mintha bélyegzővel helyettesítenék a személyes aláírást.

A fentiek miatt az Éljen Szekszárd frakció azt kéri Ács Rezsőtől, kérdezze meg városunk lakóit, azokat, akik felhatalmazták őt 2019-ben, hogy megbíznak-e ilyen állapotban is benne

Amennyiben a szekszárdiak megvonják tőle a bizalmat, mondjon le tisztségéről, és legyen időközi választás a polgármesteri tisztségre

- olvasható az Éljen Szekszárd Egyesület közleményében.