SZABADSAJTÓ KLUB - "Kövér László, az őszinte göcsörtös tuskó"

Témáink:

- Negyedik hullám

- Kormányhoz közelből fenyegettek meg egy bankot

- A határon túli magyarok pénzéből villa Kövér kabinetfőnöke anyósának

- Kennedy feltámad?

A műsor szereplői e héten is rázzák a NER pofonfáját. Tóta W. Árpád coming outolt a műsorban, hogy szereti Kövér Lászlót. Stumpf András is lubickolt a témákban. Az adásból kiderült az is, hogy kiéhez hasonlította Karafiáth Orsolya frizuráját Tóta. E héten is Gulyás Balázs vezette a műsort, tartsanak velünk!